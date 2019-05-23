Yeni eğitim sisteminin ardından üniversiteye giriş sınavı da değişmeli

Eğitimci Ümit Kalko, yeni eğitim sistemine özel okulların daha rahat adapte olacağını söyleyerek, “Bu sistem kazanımdır, zorunlu olarak üniversiteye giriş sınavının da değişmesi gerekiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla eğitim sistemi değişti. Yeni sistem 2020-2021’de 9’uncu sınıfta başlayacak, kademeli geçiş olacak. Yeni sistemle, liselere kariyer ofisleri geliyor. 12’nci sınıflarda ders saatleri azaltılıp, destek çalışmaları yapılacak.

Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri olacak. Yapılan değişikliği değerlendiren Kavram Okulları Ceo’su Ümit Kalko, yeni eğitim sistemini kazanım olarak gördüğünü dile getirdi.

“DERS SAATLERİ DEĞİŞMEDİ, SAYILARI AZALDI”

Derslerin sadeleştirilmesini doğru bir hamle olarak gördüğünü ifade eden Kalko, “Yeni eğitim sistemi özellikle ortaöğretimde köklü değişikliktir. Bu değişimi büyük bir kazanım olarak görüyorum. Öğrencilerin ders saati değişmedi ama sayılarında ve ortak derslerde bir azalma oldu. Aslında çok faydalı çünkü öğrencinin 1 yıl içerisinde 15-20 ders alması mümkün değil. Anlaması, hazmetmesi, uygulayacak şekilde pekiştirmesi zordu. O açıdan derslerin sadeleştirilmesi ve saatlerin artırılması noktasında doğru bir hamle yapıldı” dedi.

Kalko, “Matematik ve fen bilimleri zorunlu olmaktan çıkmadı. İsimleri değişti, matematiğin alt kırılımında yer alan başlıklarında en az 1 ders seçme zorunluluğu devam ediyor. Sistem yeni derslerin katılması bu derslerin sahada uygulanabilir dersler olması, yaratıcılığa ve girişimciliğe önem veren derslerin ön planda olması biz eğitimciler için mutluluk vericidir” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER HAZİRAN’DA PORTFOLYO OLUŞTURACAK

Çocukların geleceği için kariyer ofislerinin önemli olduğunu vurgulayan Kalko, “Yeni müfredat 9,10 ve 11’inci sınıfta derslerin yanında haziranda 1 yıl boyunca ne kazandığını gösteren portfolyo sunumu yapacak. Bu öğrencimizin o yıl boyunca neler öğrendiğini pekiştirmesi bakımından da büyük önem arz ediyor. Çocukların geleceğini şimdiden belirlemek için kariyer ofislerinin açılması, ders seçimlerini yaparken üniversitedeki branşlarına yönelik şimdiden alt yapı oluşturmak öğrenciyi daha da geliştirecektir” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Ortaöğretimde yapılan değişikliklerin üniversiteye giriş sınavını da etkilediğini söyleyen Ümit Kalko, “Üniversiteye giriş sınavının mutlaka değişmesi gerekiyor. 2024 yılında üniversiteye giriş sınavının içeriği, şekli ve uygulamaları daha farklı olmak zorunda. Çünkü ortaöğretimde yapılan değişiklikler bunu mecburi kılıyor, değişim yapılacak” dedi.

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞART

Kalko, “Öğretmenlerimizin bu değişime çabuk ayak uydurmaları, onlara yeni sistemin doğru anlatılması ve destekçisi olmaları gerekiyor. Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimizin sisteme olan katkılarını artırmalıyız” diye konuştu.

YENİ SİSTEME ÖZEL OKULLAR DAHA KOLAY ADAPTE OLUR

Yeni eğitim sisteminin özel okulların önde olma durumlarını daha da artıracağını belirten Kalko, “Çünkü yapılacak olan köklü değişikliklere özel okullar daha rahat adapte olacaktır. Türkiye genelindeki özel okullarda kalite arayışı daha yukarıda ve rekabet daha yüksektir. Sistemi, daha kısa sürede, etkin bir şekilde uygulayacak olan kurumlar da özel okullardır. Biz haziran ayında okulların kapanmasıyla çalıştay yaparak öğretmenlerimizin fikirlerini alarak ortak akılla yeni eğitim, öğretim dönemine planlama yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

