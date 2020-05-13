Virüs salgınındaki ikinci aşamaya “kontrollü sosyal hayat”, “yeni normalleşme” gibi adlar veriliyor.

Ama bence bu döneme “korkarak yaşamak” denilmesi daha doğru olur.

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“Cahil cesareti” ile hiçbir önlem almadan dolaşanları, uyarıları filan dinlemeyenleri bir kenara bırakacak olursak toplumun genelinde, “Virüs bana ve yakınlarıma da bulaşabilir ve hayatımızı kaybedebiliriz” korkusu hakim.

Pencereden bakarken karşı binadan biri öksürse hastalık kaptım mı diye 14 gün saymaya başlayanlar, küçücük evde her hafta bir bidon çamaşır suyu bitirenler, gelen paketleri günlerce balkonda “karantina”da tutanlar, gazete okumayı bırakanlar, satın almak için internet üzerinden yoğun bakım personelinin giydiği koruyucu tulumlardan arayanlar var aramızda.

Bu noktaya gelmemizde uyarayım derken korkutan bilim adamlarının rolü olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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Virüse karşı önlem almaya evet.

Ne var ki önlemleri makul noktada tutmak psikolojik bir tsunamiye çevirmemek gerekiyor.

Ya aşı ya ilaç bulunarak, ya da mutasyon sonucu virüs tehlikesi bir, bilemediniz iki yıl içinde kaybolur ama toplumun genelinin yakalandığı “hastalık hastalığı” kalıcı olabilir.

Aman dikkat!