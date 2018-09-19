Yeni döneme yeni kampüs

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği İlköğretim Haftası kutlama etkinliklerine kapsamında Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu’nun yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul öğretmenleri, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Renkli anlara sahne olan açılışta miniklerin halk oyunu gösterisi büyük beğeni toplarken, mehteran takımı herkesin ilgi odağı oldu.

En önemli hizmet eğitimdir

Programın açılış konuşmasını yapan Mamak İlçe Milli eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bir milletin yoluna ışık tutan, onu daha ileriye götüren en önemli hizmet eğitimdir. Okullar öğrenmeyi, öğrenmenin hazzını yaşamayı, araştırmayı ve bireyin kendini geliştirdikçe önüne açılan sınırsız kapıları keşfedeceği yerlerdir” dedi.

Derslerinize sıkı çalışın

Çocukların sağlıklı bir ortamda ve çevrede eğitim almaları için ilçede ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onların eğitimine katkıda bulunarak yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bu nedenle de eğitime her fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz” dedi. Miniklere nasihatte de bulunan Akgül, “Siz sevgili çocuklar da başta anne ve babalarınız olmak üzere, eğitim noktasında fedakârlık yapanları önemsemeli ve bu fedakârlıkları unutmayarak derslerinize daha sıkı çalışmalısınız” diye konuştu.

Bu temeli de atacak olan sizlersiniz

Açılış konuşmalarının ardından sınıfları ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. İkili ziyarette öğrencilere okul ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli hediyeler de dağıttı.