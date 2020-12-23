Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.P. (21) ve genç kızın anne ve babası gözaltına alındı.

Kepez beldesi 75’inci Yıl Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak E.Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen M.P.’yi gözaltına aldı. E.Ç.’nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.



E.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.