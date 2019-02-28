Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Ak Partili küskünleri yanlarına alıp yeni bir parti kuracakları konuşuluyor Ankara kulislerinde.

Bana kalırsa, böyle bir partinin kurulmasının tek yolu, 31 Mart’ta Ak Parti’nin ağır bir seçim yenilgisi almasıdır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere pek çok büyük şehirde belediye başkanlıklarının kaybedilmesi ve oy oranında dramatik bir düşüş Gül, Davutoğlu ve Babacan’ı heyecanlandırabilir, “Ülkenin kurtuluşu için yeni bir siyasi hareket başlatıyoruz” demelerine yol açabilir.

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Ak Parti’de ciddi bir oy düşüşü yaşanmaması halinde ise başka bir tablo çıkar ortaya.

Gül, net, açık, cesur değil, risk almaktan sürekli kaçınıyor. Böyle bir kişilik yapısıyla, hele de Ak Parti’de önemli bir oy düşüşü yaşanmamışsa, çileli olacağı belli uzun bir yola çıkması pek ihtimal dahilinde görünmüyor bana.

Davutoğlu ise önümüzdeki dönemde her halükarda yeni bir parti kurma girişiminde bulunabilir, şansını denemek isteyebilir.

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Peki, Davutoğlu parti kurarsa başarılı olabilir mi?

Seçmen henüz Recep Tayyip Erdoğan’dan umudunu kesmedi. Ona büyük bir sadakat ve hayranlıkla bağlı geniş bir kitle var.

Bu nedenle önümüzdeki aylar ve yıllarda özellikle ekonomide çok önemli olumsuzluklar yaşanmazsa yeni kurulacak bir partinin şansının fazla olmayacağını düşünüyorum.

Bekleyelim, görelim.