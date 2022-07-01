YENİ ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA OLDU

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 olduğunu açıkladı.





Erdoğan yeni asgari ücreti İstanbul’da açıkladı. Erdoğan, “Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır” dedi.

Erdoğan, yeni asgari ücret basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

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“Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi kurduğu programı yürütmektedir. Yeni durumun en somut olumsuz durumunu kurdaki ve enflasyondaki olumsuzlukla yaşadık. Esasen enflasyon tüm dünyanın öncelikli sorunudur.

Bizim kendi alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak insanların hayatlarına etkisi aynıdır. Bu anlayışla, asıl dikkatimizi ve önceliğimiz kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın başından beri tüm taraflarla diyaloğu, barışa katkı vermeyi hedefleyen bir ülke olduk. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışlarını asla görmezden gelmedik.

Çalışanlarımız başta olmak üzere pek çok tedbiri gündeme aldık, almaya devam ediyoruz. Çarkların durmasına , istihdamın gerilmesine izin vermedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızı ürünüdür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni asgari ücreti açıkladığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.