Yengesini bıçaklayıp, 3’üncü kattan atladı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, tartıştığı yengesi Gizem Özçelik’i (29) bıçakladıktan sonra 3’üncü kattan atlayan Kerem Seçkin (23), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 504’üncü sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Kerem Seçkin’in atladığını gören komşular durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor. (DHA)

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