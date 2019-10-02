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      Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor

      Editör -
      MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki...
      Eğitim Haberleri

      Mars’ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini Bakan Ziya Selçuk’un elinden aldı

      Editör -
      Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim...
      Güncel Haberler

      Define ararken göçük altında kalan genç

      Editör -
      Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
      Güncel Haberler

      Karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

      Editör -
      Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa...
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