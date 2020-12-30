Yemen’de Aden Havalimanı’nda patlama: En az 5 ölü

Yemen, (DHA)- Yemen’de Aden Havaliman’ında patlama meydana geldi. Yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yemen’in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında patlama meydana geldi. Suudi Arabistan’dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik’in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaşanan patlama sonrası bölgeden silah seslerinin yükseldi. Patlamanın şiddetiyle havalimanına ait bir çok binanın camları kırıldı. Çevrede bulunan siviller büyük korku yaşarken, patlamada hayatını kaybeden kişilere ait cesetler etrafa saçıldı. Yemenli yetkililer, patlamaya ait ilk bulgularda, üç havan mermisinin patladığını ifade etti.

PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Aden TV muhabiri Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik’in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada canlı yayına bağlandı. Muhabir patlama anına canlı yayında yakalandı. Yayın sırasında meydana gelen patlamayla birlikte havalimanında bulunan onlarca kişinin korku dolu anları da ekrana yansıdı. Yemen TV muhabiri de patlamaya canlı yayın sırasında yakalandı. Ölümle burun buruna gelen gazeteciler, olaydan yara almadan kurtuldu.

KABİNE ÜYELERİ GÜVENDE

Yemen TV son dakika olarak duyurduğu haberinde, Aden Havalimanı’na gelen hükümet üyeleri saldırıdan zarar görmediğini aktardı. Başbakanın ve bakanların zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na sevk edildiği ifade edildi.

YENİ HÜKÜMET 4 GÜN ÖNCE KURULMUŞTU

Yemen’in yeni hükümeti, 26 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin etti.

Yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin önünde yemin etmiş, Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümet 24 bakandan oluşuyor.