Yelkenliler boğazı renklendirmeye hazır

İSTANBUL, (DHA)- Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen ‘BAU Bosphorus Sailing Cup’, onlarca yelkenlinin katılımıyla cumartesi günü start alacak. Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Bosphorus Sailing Cup’a 8. kez ev sahipliği yapacak.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup, Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı’nda onlarca yelkenliye ev sahipliği yapacak. 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden kalkacak yelkenliler, Anadolu Hisarı’ndan dönüş alarak yarışı Beşiktaş’ta bitirecek.

2012 yılından bu yana düzenlenen yarış için İstanbul Boğazı’nda heyecanlı mücadeleye sahne olması bekleniyor.