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      Yelkenliler Akdeniz’de 45 günde 1100 mil yapacak

      Editör -
      Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.
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      İnsanlar artık eşini ‘ilişki marketi’nden seçebiliyor

      Editör -
      Arkadaşlık platformlarını ‘ilişki marketi’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Mehmet Harma, “Alternatif olarak bir başkasının olup olmaması, ilişkiye devam etme motivasyonumuzu belirliyor” dedi.
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      Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

      Editör -
      Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.
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      Kan bağışı yapan vatandaşlara kitap dağıtıldı

      Editör -
      Hatay'da Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kızılay Hatay şubesinin birlikte düzenlediği etkinlikte kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.
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