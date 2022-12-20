Yeliz’in ‘Hayat’ şarkısı kanserli çocuklar için umut olacak

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Nisanur ŞENTÜRK-Mehmet CANBULAT/İSTANBUL,(DHA)- Sanatçı Yeliz’in Türk Kanser Derneği için seslendirdiği ‘Hayat’ şarkısı, kanserli çocuklar için bağışa dönüşmeye başladı. Tüm müzik platformlarında yayınlanan şarkının her bir tıklamasından platformlar aracılığıyla elde edilen gelir, kanserli çocuklara umut olacak.

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, sanatçı Yeliz, söz yazarı ve besteci Tamer Gürsoy, projenin yaratıcısı Suat Filiz ve klipte oynayan kanser hastası çocukların katılımıyla 20 Aralık’ta Türk Kanser Derneği Merkez binasında şarkının lansmanı gerçekleştirildi. Bağışa dönüşen bu projenin bir ilk olduğunu ifade eden Yeliz, “Bu eseri dinledikleri her platformda Türk Kanser Derneği’ne bir bağışta bulunmuş oluyorlar. Tamer Gürsoy müthiş bir söz yazdı ve besteledi” diye konuştu.

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“KLİP ÇALIŞMASI DUYGU SELİ İÇİNDE GEÇTİ”

Söz yazarı ve besteci Tamer Gürsoy, “Hayat bize verilmiş mucizevi bir hediye. Gerçekten hayatta yoktan var oluyoruz. Yoktan var olmak kadar mucizevi bu hayat. Bize verilmiş bu hayatta mücadele ediyoruz. Ümidimizi asla yitirmiyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklarla savaşarak, idame ettirmek, iyi yaşamak ve etrafımıza iyi hissettirmek için çabalıyoruz. Değer vererek, yardımda bulunarak, destek olmalarını tavsiye ediyorum. Vermek almaktır aslında. Ne verirseniz hayata onu alıyorsunuz. Hayata sevgiyle bakarsak, sevgi alıyoruz. Karşılık beklemeden vereceğiz ve karşılığını alacağız. Klipte kanser hastası çocuklarımız da rol aldı. Anneleri de vardı. Çok duygulu anlar yaşandı. Bir güç arıyor hastalarımız. Klip çalışması duygu seli içinde geçti. Yeliz muhteşem okudu şarkıyı” dedi.

“GERİ DÖNÜŞ ‘HAYATA BAĞLANDIM’ ŞEKLİNDE OLUYOR”

Kendisi de lösemi kanseriyle mücadele eden sanatçı Yeliz ise şunları söyledi:

“Gerçekten hayatı en güzel şekilde anlatmış Tamer Gülsoy. Müziğiyle ve sözüyle bu kadar güzel anlatılabilirdi bir şarkı. Sadece hasta insanlar, hasta çocuklar için değil tüm insanlık için olan bir şarkı bu. Hayatın bir mucize olduğunu, boşa harcamamızı, değerini bilmemizi, kalbimizle sevgi ve vicdan doldurmamızı, hepsini teker teker anlatıyor. Ben de bunu bütün duygumla okudum. Şarkıyı dinleyenlerden genellikle ‘Hayata bağlandım’ dönüşünü alıyorum. Bu cümle beni çok etkiledi. Ben de bu hastalıkla mücadele veriyorum. Ama iyiyim. Ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyeceğiz, bir kalp yollayacağız hayata. Çünkü hayat bize verilen bir mucize. O mucizenin değerini bilerek yüreğimize sevgi ve vicdan doldurarak yaşarsak hayvanlara bir şey yapmazsak çocuklara bir şey yapmazsak yaşlılara bir şey yapmazsak hayat çok daha güzel olacak.”

“ANADOLUDAN GELEN HASTALARIMIZ MUCİZE EVİNDE ÜCRETSİZ KALABİLİR”

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ise “Bugün çok mutluyuz. Türk Kanser Derneğimizin Mucize Evi’ndeyiz. Hayat şarkımızı tanıtacağız. Hayat şarkısı, ‘vermek, almaktır aslında, sen de bir kalp yolla hayata’ diyor. Biz de kalp yollamak istiyoruz. Mucize Evimizde kalan çocuklarımız, büyüklerimiz hepsine destek olabilmek için bu şarkı canı gönülden yazıldı ve söylenildi. Dinleyici bu şarkıyı her dinlediğinde, ufak da olsa derneğimize katkıda bulunacak” açıklamasını yaptı.

Şu anda sadece İstanbul Şişhane’de bulunan Mucize Evi’nden de bahseden Başkan Duruman, “Buradan Mucize Evimizi tüm kanserli kişilere ve ailelerine duyurmak istiyoruz. Anadolu’dan gelen tüm hastalarımız, burada ücretsiz kalabiliyorlar. Çünkü biliyoruz ki kalacak yer olmadığı için ve bu hastalık da yatalak olmadığı için kemoterapi sonrası hastaların evlerine gitmesi gerekiyor. Ev, kalacak yer olmayınca bağışıklık sistemi de sıfır olunca maalesef kötü neticelerle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu yüzden burada beş yıldızlı otel gibi kendilerine özel odalarında kalabilecekleri kanser bakım merkezimiz bulunmaktadır. Onlara psikolojik danışmandan tedavi süreçlerine kadar ücretsiz yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız için oyun odalarımız var. Gelmek isteyenler arayarak ya da internet üzerinden bize ulaşabilir” dedi.