‘Yeğenimi hastaneye götürüyorum’ dediği otomobilden uyuşturucu çıktı

Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü, şüphe üzerine durdurulan ve içinde 1’i 3 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 3 kişi olan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil, evrak eksik olduğu için trafikten menedildi. Sürücü S.R. de aracın kendisine ait olmadığını ve yeğenini hastaneye götürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır’ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin değişik bölgelerinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki uygulama sırasında polis ekipleri, şüphe üzerine, içinde 3 kişi bulunan 33 EDU 69 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü S.R., aracın kendisine ait olmadığını, yeğenini ve onun kızını hastaneye götüreceğini söyledi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulundu. S.R. ve yanındaki kadına, kısıtlamayı ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 100 TL ceza kesildi. Evrakının eksik olduğu anlaşılan otomobil, trafikten menedilerek, çekiciyle otoparka çekildi. S.R. ve yanındaki kadın, ifadeleri alınmak üzere 3 yaşındaki kız çocuğuyla beraber emniyete götürüldü.

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