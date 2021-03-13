Yediği elma parçasının nefes borusunu tıkadığı küçük çocuk öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 3 yaşındaki Mustafa Emin, yediği elmanın bir parçasının nefes borusuna tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde meydana geldi. Annesi mutfakta yemek yaparken Mustafa Emin nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, küçük Mustafa’yı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak Mustafa Emin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemede Emin’in yediği elmanın soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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