Yedek parçalarını yaptığı savaş uçaklarının maketlerini üretiyor

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’ndan emekli olan metal kalıp ustası Levent Küçük (66), kurduğu atölyede daha önce yedek parçalarını hazırladığı savaş uçaklarının maketlerini yapmaya başladı. Aralarında F-16 ve F-4 gibi savaş uçaklarının da bulunduğu maketlerin yapımının yaklaşık 6 saat sürdüğünü ifade eden Küçük, “Zevk almazsan bu işi yapamazsın. Göze hitap eden, ince bir iş. Önce kendim beğenmem lazım. Kendim beğenirsem karşımdaki de beğenir” dedi.

Eskişehir’de oturan evli ve 2 çocuk babası Levent Küçük, 1974 yılında girdiği 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’ndan 2009 yılında emekli oldu. İkmal ve Bakım Merkezi’nde yaklaşık 47 yıl savaş uçaklarının yedek parçalarını imal eden Küçük, emekli olduktan sonra uçaklarla bağını koparmadı. Küçük, Kurtuluş Mahallesi’nde kurduğu atölyesinde savaş uçaklarının maketlerini üretmeye başladı. Poliüretan malzemeden kalıplarını çıkardığı savaş uçakları F-16, F-4, KT1 ve T38 eğitim uçağı ile Sivrihisar uçaklarının tesviyesi yaparak, boya aşamasına getiren Levent Küçük, isteğe göre de kuyruklarına kuyruk numarası ya da filo amblemi yapıştırıyor.

Bir maketin yaklaşık 6 saatte tamamlandığını söyleyen Levent Küçük, “1974 yılında Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na girdim. İmalat Müdürlüğü’nde çalıştım. Orada kalıp üretiyorduk. Türkiye’de havada uçan savaş uçaklarının yedek parça imalatı yapılıyorduk. Bizden uçak maketlerinin kalıbı istendi. İlk olarak F-16’nın kalıbını yaptık. Daha sonra F-5’in kalıbını yaptık. Bunlar askeriyede hediye olarak verilen modellerdi. 2009 yılında emekli oldum. Dışarıda boş durmamak ve bir işle uğraşmak için bu işe başladım. Modelleri ve kalıpları kendim yaptım. Yaptığım modelleri kalıpları yaptıktan sonra poliüretan malzemeden kalıpların üzerine döküp, tesviyesi ve temizliğini yaparak boya aşamasına getirdik. Boyadan sonra da üzerindeki çıkartmaları yapıştırılıyoruz. İsteğe göre kuyruk numarası, filo amblemi yapıştırılıyor” dedi.

Uçak maketi yapmanın çok keyifli ve zor bir iş olduğunu anlatan Küçük, maketi tamamlayınca çok keyif aldığını söyledi. Uçaklara özlemini de maketlerle giderdiğini belirten Küçük, “Bir uçağı başlayıp, bitirmek yaklaşık 6 saat sürüyor. Zevk almazsan bu işi yapamazsın. Göze hitap eden, ince bir iş. Önce kendim beğenmem lazım. Kendim beğenirsem karşımdaki de beğenir. Fabrikada da yaptığım iş hep hassas işlerdi. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Meraklısı çok fazla, genellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Ordu Evleri’ne veriyoruz. Bireysel olarak tek satmıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI