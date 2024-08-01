Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçradı. Yangında dumandan etkilenen ve çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 5 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA Ajansı