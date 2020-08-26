Yazın terletmeyen kumaşlar hangileri? Yazlık kumaş deyince aklımıza ilk olarak yazın terletmeyen kumaşlar gelmeli. Yazın terleten kumaşlar kötü kokulara neden olabiliyor, terlememek için ne kadar önlem alınsa da bu önlemler yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle yazın yazlık terletmeyen kumaşlar tercih edilmeli?

Mevsimine göre kumaş tercih etmek, şıklığın da ötesinde, sağlık için çok önemli. Peki yazın tercih edilmesi gereken kumaşlar hangileri?

Pamuklu kumaş

Kullanılan en yaygın kumaş çeşididir. Pamuk kozasından elde edilen vegan bir üründür. Özellikle yazlık ürünlerin dikiminde kullanılır çünkü terin buharlaşarak havaya karışmasını sağlar. İç çamaşırı, tişört, atlet gibi parçalarınızı pamuklu almanızı tavsiye ederiz. Sıcak suda yıkanabilir. Serin tutar, esnek ve sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Yumuşacık tuşesiyle cilde ferahlık hissi verir. Çok sık yıkamaya müsait olmadığından elde ya da soğuk suyka yıkamaya özen gösterin.

Poplin

Terletmeyen ve pamuklu kumaşın kardeşi diyebileceğim bir diğer kumaş ise poplin dir. Gömleklerde sıkça karşılaşırız çünkü yaz aylarının vazgeçilmez kumaşlarındandır. İncecik ve hafiftir. Herkesin dolabında mutlaka poplin kumaştan yapılan bir gömlek vardır. Yazın rahatlık ve kullanım açısından tercih edilmesi gereken yaz kumaşlarındadır.

Şile bezi

Şile bezi bulunması çok kolay kumaşlardan biri değildir. Dikkat ettiyseniz genelde yazlık tatil yerlerinde satıldıklarını fark etmişsinizdir. Desenli ve desensiz birçok seçeneği vardır. Yazın en ferah, tene yapışmayan efil efil kumaşlardan birdir.

Keten

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle erkeklerin daha sıklıkla tercih ettiği keten gömlek ve ceketler ile dolar mağazalar. Çünkü terletmez, koku yapmaz. Giyildiğinde kişiye kaliteli bir görünüm kazandırır. Fakat ütüye hiç dayanıklı değildir, çabuk buruşur. Elit bir görünüm kazandırdığından keten severler ütü problemine takılmazlar. Ancak çabuk kırıştığı için pantolon ve etek gibi alt giyim ürünlerindense gömlek gibi üst giyim olarak kullanmak daha mantıklı.

Krep

Pamuklu krep kumaşlar, yüksek bükümlü ipliklerden krep örgülerde dokunan hafif gramajlı kumaşlardır. Elbiselerde çok kullanılan krepler kullanışlı bir yaz kumaşıdır. Kolay yıkanır ve kolay ütülenir. Viskon ipliğinden ya da polyesterden de üretilebilir. İsteğe göre doğal ve yapay bir hammaddeden üretilebiliyor olması nedeniyle en çok tercih edilen kumaş türlerinden biridir ve kullanım alanı çok geniştir.

Tülbent kumaşı

Tülbentler için üretilen kumaşlar olsa da bluz, elbise, etek üretiminde de tercih edilmektedir. İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bezlerdir.