Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili üst düzey görevli 4 kişiye hapis cezası (2)

YAVUZ: 1 GÜN BİLE YATARI OLMAYAN CEZALAR

Kahramanmaraş 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Kemal Yavuz bir açıklama yaparak sanıklara verilen cezaları değerlendirdi. Cezaların yeterli olmadığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

“Çünkü bizim gözümüzde bu olay, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir suikasttır, planlı bir eylemdir. Bu eylemde amaç suç, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yok edilmesi olup, sonradan İsmail Güneş’in konuşmasıyla örgütlü yapı telaşa kapılıp suç delillerini yok etme ve delilleri karartma girişimine başlamış, kurtarmayı akamete uğratmış, en muhtemel yerin aranmasına engel olunmuştur. Bugün yargılamada söz edilen şahıslar arama kurtarma da ihmali olan, arama kurtarmaya yönelik kastı olduğu düşünülen şahıslardır. Bu suç, amaç suça hizmet eden onun delillerini ortadan kaldıran en azından enkaza ulaşılmasını önleyerek suç delillerinin yok olmasını sağlayan şüphelilerle ilgiliydi. Bu yapılan yargılamada verilen bu cezalar bize göre cüzi cezalardır, 1 gün bile yatarı olmayan cezalardır. Dolayısıyla bizim böyle bir cezaya kani olmamız, bununla adalet hissiyatımızın mutmain olması asla mümkün değildir.”

‘ZAMAN AŞIMI DOLMAK ÜZERE’

Yazıcıoğlu soruşturmasının her noktasından FETÖ çıktığını ifade eden Kemal Yavuz, “Bildiğiniz üzere bir de yargılamada zaman aşımı sorunumuz var. Bu, yargılamayı ciddi şekilde etkilemiş durumda. 12 yıllık zaman aşımı dolmak üzere Zaman aşımı dolmadan mahkemeler karar verecek, kararlar yazılıp taraflara tebliğ edilecek. İstinaf eden olursa istinafta geçen süre de bu sürenin içerisinde değerlendirildiği için zaman aşımı dolmak üzere. Biz bu bakımdan bu yetersiz cezalarla bile yetinmek durumunda kaldık. Acı verici, üzücü ama maalesef geldiğimiz nokta da parçalanmış davalarla yürüyen yargısal gerçeklikte budur” diye konuştu.

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