Yazıcıoğlu sanığı Özmen’in cezası onandı (2)

‘YETERLİ DEĞİL AMA KESİNLEŞMİŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ’

Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, aynı zamanda FETÖ’den de hüküm giymiş olan Dursun Özmen’e Kahramanmaraş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 2 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince onanmasını değerlendirdi. Kararla birlikte Özmen’in cezasının kesinleşmiş olduğunu belirten Yavuz, “Böylece Yazıcıoğlu davalarında ilk defa bir karar kesinleşmiş oldu. Bu karar elbette yeterli değil. Kararın zaman aşımı dolmadan kesinleşmiş olması elbette sevindirici bir durum ama arama kurtarmayı akamete uğratan, Kayseri valisinin ‘Kurtarıldı, getiriliyor’ açıklamasına sebebiyet veren bu bilgi notunun hazırlanmasında, gönderilmesinde, sahte olarak üretilmesinde katkısı bulunan en az 20 kişi var. Bu sahte bilgi notunu göndererek arama kurtarmayı akamete uğratan Dursun Özmen’in esas itibariyle örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen bu suikast eyleminin suç delillerini yok etmeye yönelik bir eyleme katılmış olması sebebiyle. Yani ana suça hizmet eden araç suçlardan birini işlemiş olması sebebiyle ana dosya ile birlikte yargılanması ve mahkum olması gerekirdi” diye konuştu.

‘ÖZMEN’İN, ANA DOSYADA YARGILANIP CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ’

Dursun Özmen’in almış olduğu cezanın yatarı olmadığını ancak ilk mahkumiyet ve ilk kesinleşme olması sebebiyle de önemsediklerini kaydeden Avukat Kemal Yavuz, “Arama kurtarmayı akamete uğratan diğer kişilerin de cezalandırılması, en azından ana dosyanın açılması ana dosyanın bir cinayet dosyası olarak, bir suikast olarak örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen bir suikast olarak değerlendirilerek açıldığı takdirde aynı zaman FETÖ’den de tutuklu olan Dursun Özmen’in ana dosya içerisinde yeniden yer alarak yargılanmasının yapılıp, bu cezaların da geçersiz olup daha ağır cezalarla yeniden cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.

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