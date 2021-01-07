Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen’in üst sınırdan cezalandırılmasını istedi (3)

YAVUZ: ÖRGÜTLÜ BİR CİNAYET OLDUĞUNU İĞNE İLE KUYU KAZARAK 12 YILDIR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DELİLLENDİRMİŞ DURUMDAYIZ

Kahramanmaraş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonunda Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım etikleri öne sürülen 17 kişinin cezalandırılmasının istendiği iddianamenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. İddianamenin örgütlü bir yapı tarafından arama- kurtarma aşamasında ihmal ve kasıtların, örgütlü bir yönlendirme ve delil karartma olduğuna dair bir iddianame olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

“Bu iddianame bizim açımızdan yeterli değil. Çünkü biz, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu iddia ediyoruz. Başından beri bu iddiayı takip ediyoruz. Bu iddiayı da iğne ile kuyu kazarak 12 yıldır önemli ölçüde delillendirmiş durumdayız. Biz, eylemin bu suikast olduğunu, bu suikastı örgütlü bir yapının asgari jetlerle oluşturduğu türbülansla, helikopterin kabinine enjekte edilen karbonmonoksitle eşzamanlı gerçekleştirdikleri inancındayız. Bunun da ana soruşturma dosyası kapsamında yeterli delil ve bulgusu mevcuttur, ana soruşturma dosyası devam ediyor ancak arama- kurtarma aşamasına ilişkin açılan yeni iddianamede örgütün varlığı kabul edilmiştir. Zira arama kurtarmada gerek GPS cihazlarını sökülmesi gerekse ‘Kurtarıldı geliyor’ algısı oluşturularak, bilgi kirliliği yapılarak arama-kurtarmanın akamete uğratılmasına sebebiyet verenler hakkında yapılan soruşturmalarda bunların tamamına yakınının örgütsel bağı tespit edilmiş durumdadır. FETÖ ile iltisaklı sanıkların çoğunluğunu oluşturduğu ağır ceza mahkemesinde kabul edilen iddianame kapsamında mevut durumdadır. Biz, ana soruşturma dosyasının da bir an önce karara bağlanarak eksik husustaki araştırmaların tamamlanarak onun da davasının açılmasını, örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen suikastın bütün delilleriyle, sorumluları ile ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz.”X

‘EYLEMİN CİNAYET OLDUĞU KABUL EDİLİRSE ZAMANAŞIMI ENGELİMİZ DE KALMAYACAKTIR’

Gecikmiş adaletin adalet olmadığını belirten ve 12 yıllık zaman aşımına 3 ay gibi kısa bir süre kaldığını ifade eden Kemal Yavuz, bugünkü davada yargılanan Dursun Özmen’in görevi kötüye kullanma suçu yönünden 12 yıllık zaman aşımı dolacağından dolayı davadan karar çıkmasını arzu ettiklerini ve savcının mütalaasını vermesiyle birlikte haftaya karar çıkacağını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili başka soruşturma ve davaların da olduğunu hatırlatan Yavuz, tek suç olduğu için tek davanın olması gerektiğini bu nedenle de yıllardır davaların tek bir davada birleştirilmesini istediklerini ifade ederek, “Malum olduğu üzere şu an 12 yıllık zaman aşımıyla cebelleşen bir yargı düzeni var. Eğer suç vasıflandırması farklı olursa, yani bu eylemin bir cinayet olduğu, bu cinayeti işleyenlerin suçlarını gizlemek için ortadaki delilleri kararttıkları kabul edilirse, bu ana suçu işleyenlerin araç suçu işletmek için talimat verdiği kabul edilirse, onların da bu suikasta yardımcı oldukları ortaya çıkacaktır. Bize göre vaka budur ve bu çerçeve içerisinde zaman aşımı engelimiz de kalmayacaktır. Biz, yüce Türk yargısından bunu bekliyoruz. Demokrasinin kılıcı gibi başımızda duran zaman aşımının bu şekilde ortadan kaldırılarak tüm sanıkların, tüm şüphelilerin, eylemi gerçekleştiren tüm faillerin yüce Türk adaletinin önünde hesap vereceği günleri bekliyoruz” dedi.

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