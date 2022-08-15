Yazarımız Yurdal Epsileli’ye anlamlı ödül

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Sivas’ın sevilen iş ve siyaset adamı, aynı zamanda gazetemiz köşe yazarı Yurdal Epsileli, Sivas’a verdiği hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Yurdal Epsileli, STSO tarafından odaya, esnaf ve tüccara yaptığı hizmetlerinden dolayı anlamlı bir ödülle onurlandırıldı.

Aynı zamanda Gelecek Partisi Sivas İl Başkanlığı görevini de yürüten Yurdal Epsileli, ödül töreninde yaptığı konuşmada “ Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da inandığımız değerler öncülüğünde tüm benliğimizce ilkemiz ve Sivas’ımız için hizmete devam edeceğiz” dedi.

Biz de Sonsöz ailesi olarak yazarımız Epsileli’yi bu anlamlı ödülden dolayı kutluyoruz.