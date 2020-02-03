Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser, seminer ve konferanslara aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde bu kez “Türkiye’nin Kaderi” kitabının yazarı Dr. Celal Fedai’yi ağırladı.

“Türkiye’nin Kaderi” kitabını Türkiye’nin içinde bulunduğu aktüel meselelere yorum getirmek amacıyla yazdığını anlatan Fedai, bugüne kadar kaleme aldığı eserlerin teorik incelemeler olduğunu, bu çalışmanın aktüel konuları ele alması bakımından diğerlerinden ayrıldığını ifade etti. Kitabında bugünün siyasi ve toplumsal problemlerine kültür ve düşünce tarihinin içerisinden izahatlar getirmeye gayret ettiğini aktaran Fedai, “Biz tarihi kaderimizi Selçuklular ve Osmanlılarla birlikte ele alırız. Türkiye’de farklı düşünen herkes bir noktada Türkiye’nin tarihi bir mecburiyeti olduğunu kabul etmelidir. Aslında Türkiye’nin kaderi dediğimiz onun tarihinden ileri gelen kaderidir”dedi.

Kültür ve sanatın kalbi Mamak’ta atıyor

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Musiki Muallim Mektebi’nin her haftasonu farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Dr. Fedai’yi Mamak’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, “Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek amacıyla konferanslar düzenliyoruz. Musiki Muallim Mektebimizi daha işlevsel hale getirerek, aslına uygun faaliyetler gerçekleştirerek, sanatın ve kültürün kalbinin attığı merkez haline getirdik. Her haftasonu farklı etkinliklerle tüm Ankaralı hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum”dedi.