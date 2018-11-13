E-TİCARET Platformu Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv’de Yekta Kopan’ın programına katılan ‘Halide Edib ve Mustafa Kemal Atatürk – Mücadelesi ve Özel Hayatı’ kitabının yazarı İpek Çalışlar, Atatürk’ün kadınlara eşit haklar verilmesini çok önemsediğini söyledi.



Hepsitv’de ‘Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri’ programı düzenleyen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, Latife Hanım, Halide Edib ve Mustafa Kemal Atatürk – Mücadelesi ve Özel Hayatı kitaplarının yazarı İpek Çalışlar’ı ağırladı. Son kitabı hakkında bilgi veren Çalışlar, Atatürk ile görüşmeler yapmış kadın gazetecilerin dokümanlarından destek alarak, kadın dilini ön plana çıkardığına dikkat çekti.

Kitabın önsözünde yer alan Atatürk biyografilerinin yazarlarının ve kaynak olarak yararlanılan kişilerin neredeyse tamamının erkek olduğunu söyleyen Çalışlar, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım’ın ortak mülkiyeti olmasından çok etkilendiğini ve dolayısıyla da bu konuya kitabının en başında yer verdiğini belirtti. Kitabı yazmasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü ekleyen Çalışlar, “Kitabı yazarken Atatürk ile ilgili daha önce hiç bilmediğim yeni bilgiler de edindim” dedi.

“KADINLAR EŞİTLİK İSTİYOR”

Çalışlar, kadınların eşitlik istediğine vurgu yaparak, “Kadınlar Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde de hakları konusunda oldukça bilgili ve talepkâr olmuşlardır. Atatürk de kadınlara eşit haklar verilmesi konusuna oldukça önem vermiştir” diye konuştu.

“ATATÜRK ŞEKERLİ KAHVE SEVİYOR”

Atatürk’ün şekerli kahve içmesinin kendisi dahil herkesi şaşırttığını dile getiren yazar Çalışlar, Selanik gezileri sırasında gittiği kahvehanelerde kahvelerin çok şekerli yapıldığını gördüğünü ve Atatürk’ün de bu sebeple Selaniklilerin şekerli kahve geleneğine alışmış olabileceğine değindi.

Titiz ve derinlikli bir araştırmaya, Mustafa Kemal’in hayatının geçtiği yerlere yapılan yolculuklara, tanıklıklara ve belgelere dayanan kitap, anlatıya eşlik eden fotoğraflar ve kaynakçasıyla biyografi olma özelliği taşıyor. ‘Mustafa Kemal Atatürk – Mücadelesi ve Özel Hayatı’ kitabına Hepsiburada’nın internet adresinden ulaşılabiliyor.