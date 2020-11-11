Yazar Gürsoy, okuyucuyu yeni hayatlarla tanıştırmaya hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)- Yazar Elif Gürsoy, okuyucuları yeni hayatlarla tanıştırmaya hazırlandığını duyurdu. Gürsoy, “‘Ukde’ serisi kendi hayat hikayemi de besledi. Yeni bir serüven için çalışmalara başladım” dedi.

Sevdam Sana Emanet, Duvak, Seher Vakti, eserlerinin ardından ‘Ukde’ adlı roman serisini okuyucularıyla buluşturan Elif Gürsoy, yeni bir serüven için çalışmalara başladığı müjdesini verdi. Roman serisinin Ukde I, Ukde II adlı eserlerinde Zeynep karakterini tıpkı aileden biri gibi okuyucularının hayatlarına ortak eden yazar, veda niteliğinde kaleme aldığı Ukde III ile aşk, ihanet, güven üçgeninde sıkışan bir yaşam mücadelesini en gerçek haliyle yansıttı. Bu süreçte kaleminden çıkanların kendi hayat hikayesini beslediğini de dile getiren Gürsoy, bugünlerde yeni hayatları okuyucuyla tanıştırma hazırlığında olduğunu söyledi.

“AMACIM CÜMLELERİMİN ULAŞTIĞI KALPLERE BİR PARÇA İYİLİKLE DOKUNABİLMEK”

Roman serisine ve gelecek çalışmalarına yönelik konuşan Elif Gürsoy, “Ukde, beni bir yolculuğa çıkardı ben sadece ona yoldaşlık ettim. Bu dört senelik beraberliğin sonunda ben dört sene önceki Elif değildim. Kalemimin beni çıkardığı bu yolculuktaki amacım, cümlelerimin ulaştığı kalplere bir parçacık iyilikle dokunabilmek. Kitabı okuyup, arka kapağını kapayan kişinin yüzünde tebessüm olabilmek. Bilindiği üzere, kelimelerin yıkıp dağıtıcı olduğu kadar mucizevi bir şekilde iyileştirici gücü de var. Benim duam, kalemimi bu şifaya sebep olmak için kullanmak” dedi.

“YENİ HİKAYELER FİLİZLENMEYE BAŞLADI”

Okuyuculardan aldığı geri dönüşlerin yolunu aşkla yürümesini sağladığını belirten Gürsoy, “Ukde serisinin devamı gelecek mi, sorularına buradan cevap vermek isterim. Ukde oluşumunu tamamlamış bir seri. Şimdi bütün enerjimi ve hissiyatımı yeni oluşumlar, yeni ilhamlar için kullanmaya odakladım. Bu durum yeni hayatların kapılarını aralama cesareti veriyor bu bana. Bu yüzden durmayacak kalemim, bunu heyecanla müjdeleyebilirim. Yeni hikayeler filizlenmeye başladı bile, “merak etmeyin” demiyorum, bilakis merak edin, geliyorum” ifadelerini kullandı.