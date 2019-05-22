Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Şenlik tadında geçen Yaza Merhaba Panayırı Çankaya Belediyesinin çocuklara, gençlere ve sanata verdiği değeri bir kez daha kanıtladı.

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Şenlik tadında geçen Yaza Merhaba Panayırı, Çankaya Belediyesinin çocuklara, gençlere ve sanata verdiği değeri bir kez daha kanıtladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan Müzik Atölyesi yeni binasında piyano, bağlama, perküsyon, bateri ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu alanlarında 350 kursiyeri mezun etti.

Her sene 23 Nisan’da verdiği konserler ile tüm Türkiye tarafından bilinen 1000 Çocuk Korosu’nun çekirdek kadrosu Şef Aslı Aydın Tekin ile sahne aldı. Gitar grubu ve Cengiz Gözkaya’nın saksafon dinletisinin yanın sıra ritim atölyesi de farklı performansları ile panayırı renklendirdi.

ATÖLYESİNDEN KONSERVATUVARA

Çankaya Belediyesinin Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin sahne performansı ise dinleyicilerden büyük alkış aldı. Burak Akdere, Çağrı Tunçkol ve Aydın Dallı’nın Müzik Atölyesinden konservatuvara uzanan serüvenleri eğitmenlerine gurur kaynağı oldu.

3 katlı yeni binasında haftanın her günü hizmet veren Müzik Atölyesi’nde 7 eğitmen hizmet veriyor.