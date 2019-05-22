20.8 C
Ankara
22 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Yaza merhaba panayırı
Yerel Haberler

Yaza merhaba panayırı

Editör Editör

-

3
0

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Şenlik tadında geçen Yaza Merhaba Panayırı Çankaya Belediyesinin çocuklara, gençlere ve sanata verdiği değeri bir kez daha kanıtladı.

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Şenlik tadında geçen Yaza Merhaba Panayırı, Çankaya Belediyesinin çocuklara, gençlere ve sanata verdiği değeri bir kez daha kanıtladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan Müzik Atölyesi yeni binasında piyano, bağlama, perküsyon, bateri ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu alanlarında 350 kursiyeri mezun etti.

Her sene 23 Nisan’da verdiği konserler ile tüm Türkiye tarafından bilinen 1000 Çocuk Korosu’nun çekirdek kadrosu Şef Aslı Aydın Tekin ile sahne aldı. Gitar grubu ve Cengiz Gözkaya’nın saksafon dinletisinin yanın sıra ritim atölyesi de farklı performansları ile panayırı renklendirdi. 

ATÖLYESİNDEN KONSERVATUVARA

Çankaya Belediyesinin Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin sahne performansı ise dinleyicilerden büyük alkış aldı. Burak Akdere, Çağrı Tunçkol ve Aydın Dallı’nın Müzik Atölyesinden konservatuvara uzanan serüvenleri eğitmenlerine gurur kaynağı oldu.

3 katlı yeni binasında haftanın her günü hizmet veren Müzik Atölyesi’nde 7 eğitmen hizmet veriyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikKeçiören’de mahalle ilaçlamaları aralıksız sürüyor
Sonraki İçerikTaşdelen STK’larla bir araya geldi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş

Editör -
 DÜNYA Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanan obezite için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ege Üniversitesi...

‘İyiliği yaşasın’ diyerek organlarını bağışladılar

Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı

Güneş, kilo vermeyi kolaylaştırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Taşdelen STK’larla bir araya geldi

Editör -
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makamında sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Gümüşhaneli İşdamları ve Girişimcileri Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Keçiören’de mahalle ilaçlamaları aralıksız sürüyor

Editör -
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelerle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Köse, gençlerin çay davetini kırmadı

Editör -
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftardan sonra kendisini çaya davet eden gençlerin davetini geri çevirmedi. Gençlerle sohbet edip çay içen Köse, gençlerin...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Ramazanda İki mahalle aynı sofrada buluştu

Editör -
Mamak Belediyesi’nin her akşam farklı mahalle sakinlerini aynı sofranın etrafında buluşturduğu iftar programı kapsamında bu kez Harman ve Hürel Mahalle sakinleri bir...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71