Yaz aylarının gelmesi ile birlikte aksesuarlar da renklendi. Giyim markası DeFacto 2020 yaz koleksiyonu içinde çanta, kemer ve cüzdan tasarımlarıyla kombinleri tamamlıyor.

Günün her anında stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyenler kombinlerini DeFacto 2020 Yaz Aksesuar Koleksiyonu ile tamamlıyor. Koleksiyonda rafya, mikro, çuval, kova çantalar, tokalı ve hasır kemerler ile desenli cüzdanlar yer alıyor.

Giyim markası DeFacto yeni yaz kombinleri hakkında bilgi verdi. Markadan yapılan yazılı açıklamada 2020 yaz aksesuar kreasyonu hakkında şu bilgiler verildi: “Cıvıl cıvıl kadın yaz kombinleri rafya çantalar tamamlanıyor. Günlük kullanımdan plaj şıklığına tüm mekanlara uyum sağlayan rafya çantalar şıklığıyla göz kamaştırıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi beyaz tişört ve jean şortun havasını ise siyah deri tokalı kemer değiştiriyor. Desenli küçük cüzdanlar ise zarif duruşlarıyla gönülleri fethediyor.

İncelikle kombinlerini tamamlayanlar için DeFacto 2020 Yaz Aksesuar Koleksiyonu www.defacto.com.tr adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm DeFacto mağazalarında.”