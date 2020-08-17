Rahatlıktan ödün vermeyenlerin yeni tercihi beli lastikli kot pantolon, geniş kesim kot pantolon ve %100 pamuk kot pantolon modelleri yaz kombinlerinin de vazgeçilmezi oldu. Açık mavi kot etek, koyu mavi kot etek gibi farklı renk ve tasarım seçenekleri sunan jeanlerle kombinler daha özgür ve daha rahat oluyor.

GÜNLÜK ŞIK VE SPOR KOMBİNLERDE JEAN TRENDİ!

Sportif kombinleri sevenlerin tercihi olan kot pantolonlar ve kot etekler, özel tasarım modelleri ile yaz mevsimine uygun rahat seçenekler sunuyor. Beli lastikli kot pantolonlar ve geniş kesim kot pantolonlarla kombinleri rahatlatan modeller, kot etekler, kot pantolonlar ve %100 pamuk kot pantolon alternatifler ile özgür alternatiflere dönüşüyor. Günlük şık ve spor kombinler için açık mavi kot ve koyu mavi kot gibi renk seçenekleri de sunan kot modelleri Jean tercihlerinde sınırları kaldırıyor.

TARZINDAN VAGEÇMEK İSTEMEYENLERE

Dört mevsim şık ve sportif kombin oluşturma fırsatı sunan kot modelleri, yaz mevsiminde de rahat tasarımları ile tarınızdan vazgeçmeden sıcak havalara göre giyime imkanı sağlıyor. Etek ve pantolon tasarımları ile kot giyim seçenekleri arasından seçim yaparak kombinlerinizi oluşturabilirsiniz.

JEANLER YENİ RENKLERE KAVUŞTU!

Açık mavi kot etek ve koyu mavi kot etek gibi klasik seçeneklere açık yeşil kot pantolon ve gri kot pantolon gibi seçenekler de ekleyen tasarımlar, kot giyiminde sınırları kaldırarak yeni kombinler oluşturmanızı sağlıyor. Paçası yırtmaçlı kot pantolon, açık mavi kemerli pantolon, koyu mavi kemerli pantolon, açık mavi kot etek, koyu mavi kot etek, açık yeşil kot pantolon, mavi bolpaça culotte pantolon, siyah bolpaça culotte pantolon, bileği lastikli yumuşak kot pantolon ve gri kot pantolon gibi modeller bu noktada tercihlerinize sunulan özel seçenekler olarak öne çıkıyor.