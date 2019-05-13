Yaz aylarında sıtmaya dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay yaz aylarında sıtma riskinin artabileceğine dikkat çekerek, “Sıtma riski, bölgedeki sıtmaya yakalanma olasılığı, ziyaret mevsimi, kalış süresi, konaklama şekli ve akşam karanlığı ile şafak arasındaki muhtemel aktivitelerle belirlenir” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, hastalığın başlamasından sonraki 24 saat içinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyerek, “Sıtma riski, bölgedeki sıtmaya yakalanma olasılığı, ziyaret mevsimi, kalış süresi, konaklama şekli ve akşam karanlığı ile şafak arasındaki muhtemel aktivitelerle belirlenir. Sıtma alanlarındaki genel nüfus, gezginler ve bölge sakinleri, sıtma bölgesinin kemoprofilaksi alınıp alınmadığına bakılmaksızın sıtma alanını ziyaret ettikten bir hafta ila altı ay sonra meydana gelen herhangi ateşli hastalıkta göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkında olmalıdır. Hastalığın başlamasından sonraki 24 saat içinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir, çünkü potansiyel olarak ölümcül ağır sıtmaya ilerlemenin önlenmesi için erken etkili tedavi gereklidir” ifadelerini kullandı.

“BÖCEK KOVUCU UYGULANABİLİR”

Dr. Karabay, bir kişinin sıtma riskini belirleyen faktörleri şöyle sıraladı:

“Ziyaret edilen alandaki gerçek sıtma riski, bölgede kalış süresi, bölgede ilaca dirençli sıtmanın yayılma ve yaygınlığının yoğunluğu, konaklama tipi, seyahat modu, hedefin kırsal veya kentsel olup olmadığı, akşam karanlığı ve şafak arasındaki açık hava etkinlikleri, tıbbi bakıma erişim.”

“GECELERİ DIŞARI ÇIKARKEN UZUN KOLLU KIYAFETLER TERCİH EDİLEBİLİR”

Sivrisinek ısırıklarını önleyen kişisel korunma önlemleri hakkında önemli uyarılarda bulunan Dr. Mehmet Karabay, “Alacakaranlık ve şafak arasında içeride kalın. Geceleri dışarı çıkarken uzun kollu kıyafet, uzun pantolon ve çorap giyin. Kapıları ve pencereleri perdelerle örtün. Göz kapaklarından, dudaklardan, güneşte yanmış veya hasar görmüş cildinizden sakının, yüzünüze püskürtmeyin. Yatak üzerinde sivrisinek geçirmez bir yatak ağı kullanın” dedi.

AŞI VE KEMOPROFİLAKSİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE ÖNLENEBİLİR

Dr. Mehmet Karabay, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni uygulamaya koyduğu aşısı mevcut 3 ülkede yapılmaya başlandığını belirterek, “Kemoprofilaksi seçimi, antimalaryal ilaçların direnç durumu ile birlikte kronik hastalığı, ilaç etkileşimleri ve aktiviteleri içeren hasta faktörleriyle belirlenir. Hastalığın komplikasyonsuz sıtmadan ağır sıtmaya geçmesi için geçen süre, eğer hasta profilaksi almışsa daha uzun olabilir. Sadece sıtma profilaksisinde kayıtlı olan ajanlar etkilidir. Bitkisel ve benzeri preparatların, önerilen dozlarda kullanıldığında sıtmaya karşı koruma sağladığı gösterilmemiştir. Tavsiye edilen profilaktik ilaçlar; haftalık veya günlük olarak alınabiliyor, Sıtma alanına girmeden önce başlanır, orda kaldığı surece kullanılır sıtma alanından ayrıldıktan sonar bir sure deha kullanmaya devam edilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni uygulamaya koyduğu aşısı mevcut 3 ülkede yapılmaya başlandı” diye konuştu.