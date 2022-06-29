Yaz aylarında serinlemenın doğal yolu maden suyu

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Sıcakların kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde, terlemenin neden olduğu su kaybını önlemenin en etkili yollarından biri de maden suyu içmektir. Mineraller yönünden zengin olan maden suyu; hücrelerin görevini yapmasına ve gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı olur.

Freşa Gıda Mühendisi Yasin Günaydın ‘’Yaz aylarında sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerekir. Zayıflamak için uzak durduğumuz besinlerde bulunan mineralleri vücudumuza almanın en sağlıklı yolu ise maden suyu içmektir’’ dedi.

Yaşam su ile başlamış ve susuz yaşamak imkânsız olduğundan vücudumuzun ihtiyacı olan suyu mutlaka takviye olarak olmalıyız. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda besin almadan 50 gün kadar insan vücudunun yaşayabileceği ancak susuz bir vücudun sadece birkaç gün sonra ölebileceği belirlenmiştir. Bu nedenle suya her zaman ihtiyacımız vardır. Gelişmiş toplumlarda içme suyu olarak şebeke suyunun yanı sıra mineralli su yani madensuyu tüketimi oldukça yüksektir ve gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde ise madensuyu tüketimi Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür ancak gelişmekte olan bir toplum olduğumuzdan her sene artış göstermektedir. Yaz aylarında ise terleme ile vücudumuzdan atılan sular nedeniyle daha fazla su tüketmemiz gerekmektedir. Bu terlemeler sırasında vücudumuzda bulunan mineralleri de kaybetmektedir. Vücudumuzun mineral dengesinin sağlanması ve sağlıklı kalabilmemiz için madensuyu tüketilmesi önem arz etmektedir.

Yazın maden suyunu daha çok tüketmelisiniz

Günlük maden suyu tüketimi hakkında bilgi veren Yasin Günaydın şunları söyledi:’’ Günde en az iki şişe madensuyu tüketilmesi önerilmektedir. Günlük madensuyu gereksinimi başta cinsiyet ve yaş olmak üzere birçok etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu etkenler arasında fiziksel olarak yapılan aktiviteler ve egzersizler, düşük nem oranı, yüksek hava sıcaklığı, lifli besin tüketimi, kafeinli ve alkollü içeceklere bağlı olarak idrarla atılan su etki etmektedir. Beslenme uzmanlarına göre kişi ağırlığının 33 katsayı oranı ile çarpılması sonucu kaç ml kadar su tüketmesi gerektiği hesaplanmaktadır. Örneğin; 70 kg olan bir erkek 70*33=2310 ml su tüketmelidir. Bu miktarın içerisinde mutlaka yaptığı fiziksel aktiviteler ve egzersizlere, yüksek hava sıcaklığı gibi nedenlerle birlikte vücudundan attığı sular ile minerallerin de kaybolduğunu vücudumuzun elektrolit dengesini sağlamak için mutlaka madensuyu tüketimini de artırmamız gerektiğini unutmayalım.

Yazın madensuyu daha fazla tüketilmeli çünkü daha fazla mineral kaybı yaşanmakta ve madensuyu ile mineral dengesi korunmalıdır.’’

Maden suyu 1.5 saat enerji tüketimini %30 arttırır

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Freşa Gıda Mühendisi Yasin Günaydın yeterli düzeyde madensuyu tüketiminin önemini ise şöyle sıraladı; ’’Yeterli düzeyde maden suyu tüketimi besin öğelerinin emilimini artırır, uykuyu düzenler ve daha zinde ve enerjik uyanmanızı sağlar, ağırlık kaybına yardımcı olur, diyet yapan kişiler için madensuyu tüketimi önemlidir. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır. Cildimiz için önemlidir. Cildimize canlılık ve parlaklık kazandırır. Vücut ısısının dengelenmesinde rol oynar. 500 ml mineralli su tüketimi 1,5 saat enerji tüketimini %30 artırır.’’