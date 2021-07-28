Yayman: Çağdaş bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) – TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Türkiye’de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız” dedi.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ile beraber basın mensupları ile buluşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkarılması planlanan sosyal medya yasası ile ilgili bilgiler paylaştı. Geleneksel medyada yer bulamayan insanlar için sosyal medyanın gerçekten bir fikir platformu olması bağlamında çok çok önemli olduğunu ifade eden Yayman, “Başlangıç zamanlarında, sosyal medyanın böyle bir yapıcı pozitif etkisi oldu. İnsanlar çıkıp orada yemeklerini anlatabiliyorlardı, şehirlerini tanıtabiliyorlardı, kendi siyasi fikirlerini orada anlatabiliyorlardı bu çok çok önemliydi. Fakat daha sonra, sosyal medyanın maalesef bir çukura dönüşmesi ve orada özellikle kadına şiddet, çocuk istismarı, bir nefret dilinin kullanılması, bir ırkçılığın olması, faşizme varan siber faşizme varan birtakım söylemlerin olması sosyal medyanın bir anlamda negatif yönünün gözükmesine yol açtı. Günümüzde bir sosyal medya mahkemesi kurulmak suretiyle insanların başta kişisel özgürlükleri, başta kişisel verilerinin başka mecralarla paylaşılması konusunda problemler var. İnşallah önümüzdeki dönemde TBMM’de yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var” dedi.

SOSYAL MEDYA YASASINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇALIŞACAĞIZ

Çıkarılacak yasasının sansür ve engelleme yassı olmayacağını belirten Yayman, şunları söyledi:

“Bizim bir tezimiz var. Almanya’da ne varsa Türkiye’de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye’de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız.”

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