  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti
Sağlık Haberleri

Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti

Editör
Editör

-

265
0

MUŞ Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında dağ köylerindeki yaylalarda yaşayanları ağız ve diş sağlığı taramasından geçirdi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Korkut İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi, Korkut ilçesine bağlı Karakale Köyü yaylalarında kalanlar için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Ardından da bu ekip, yaylalara giderek köylüleleri sağlık taramasından geçirdi. Ayrıca ateş, tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapan sağlık görevlileri, çocuklara fırça ve macun dağıttı. 

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Mesut Topdemir, “Yaz aylarında yaylalarda yaşam süren vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için dağ köylerindeki yaylalara çıktık. Ücretsiz kan, şeker, tansiyon ölçümü yapmaktayız. Ayrıca, ağız ve diş sağlığı hizmeti konusunda da mobil aracımızla yaylalarda hizmet veriyoruz” dedi.

Korkut İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Merve Özdemir de, “Mobil hizmet aracımızla yaylalara geliyoruz. Burada ailelerin şeker, tansiyon takiplerini yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca, çocukların rutin muayenelerini, izlemlerini yapıyoruz. Hizmetin her yerde olabileceğine inanıyorum. Yaylalarda gayet güzel bir şekilde hizmet verebiliyoruz” diye konuştu. 

- Reklam -

Yaylada kalanlara ağız ve diş sağlığını anlatarak, macun ile fırça verdiklerini belirten diş hekimi Merve Tülüce ise, şunları söyledi:

“Rutin bir şekilde yayla, belde ve köylere giderek, taramalar yapmaktayız. Muş’taki merkezimiz, Türkiye’de taramalarda ikinci olmuş durumda. Yayladaki genç ve çocuklara diş fırçası ile macunu dağıtarak, ağız ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla ağız hijyenleri çok kötü durumda, biz gerekli merkezlere yönlendiriyoruz.”

İlk defa bir doktorun dişlerine baktığını belirten ve dişlerinde çürük tespit edilen Narin Tunç, bundan sora ağız ve diş sağlığına dikkat edeceğini söyledi. Hülya Çelik de sağlık kontrolüne gelen görevlilere teşekkür etti.

- Reklam -
Önceki İçerikHalk otobüsü Halka karşı!
Sonraki İçerikÖzel şirkete devlet reklamı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Öne ÇıkanEmre Yılmaz -

Özel şirkete devlet reklamı

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Bursa Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını duyuran spot filmde; toplumu bilinçlendirici, uyarıcı ve eğitici içerik taşımadığını söyleyerek zorunlu kamu spotlarının iktidarın faaliyetlerini tanıttığı ve ticari iletişim unsurları içerdiği için mevzuata aykırı olduğunu söyledi.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Yaylalarda kalanlara mobil sağlık hizmeti

MUŞ Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında dağ köylerindeki yaylalarda yaşayanları ağız ve diş sağlığı taramasından geçirdi.
Devamını Oku
YazarlarNuri Kayış -

Halk otobüsü Halka karşı!

Halk otobüsü Halka karşı!
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 22.08.2019 tarihinde yayınladığı Basın Bülteni ile duyurduğu bilgilere göre Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen...
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

İki süper güç artık Türkiye’nin gerçek komşularıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ani bir karar ile 27 ağustosta, Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gidiyor.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

2 bin eserlik koleksiyonunu evi ve bahçesinde sergiliyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, emekli İshak Yeşil (55), 19 yılda biriktirdiği 2 bin eşyadan oluşan eski eserler koleksiyonunu, evi ile bahçesinde sergiliyor.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanEmre Yılmaz -

Özel şirkete devlet reklamı

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Bursa Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını duyuran spot filmde; toplumu bilinçlendirici, uyarıcı ve eğitici içerik taşımadığını söyleyerek zorunlu kamu spotlarının iktidarın faaliyetlerini tanıttığı ve ticari iletişim unsurları içerdiği için mevzuata aykırı olduğunu söyledi.
Devamını Oku
Özel HaberMehmet Akgün -

Filenin sultanları gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasına ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Sağlık Haberleri

Sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar savcılığa sevk edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikâyete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir.
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Baş ağrısının sebebi uyku apnesi olabilir

Günümüzde uyku apnesinden yakınanların sayısı giderek artıyor.
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Bel ağrısına ‘çimento’ yöntemi

Omurga ve kemiklerde yaşanan çeşitli hastalıklarda son yıllarda ilginç bir yöntem kullanılıyor. Metin metakrilat denilen ve 'çimento' olarak adlandırılan madde cerrahi bir operasyon ile hastalara enjekte ediliyor.
Editör -
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci'nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR