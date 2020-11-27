Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı

Selman KUTLU/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ile 40 hayvanı, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gümüşki Yaylası’nda 3 kişinin hayvanlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve hayvanlarına greyderle yol açarak ulaştı. 3 kişi ile yanlarındaki 20 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanları da ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde kurtarıldı.

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