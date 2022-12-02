Yayın balıklarını elleriyle avladılar

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA’da Ceyhan Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesini fırsat bilenler, yüzeye çıkan 40-50 kiloluk yayın balıklarını elleriyle avladı.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nden geçen Ceyhan Nehri’nde su seviyesi düştü. Yayın balıkları da seviyenin düşmesiyle yüzeye çıktı. Balıkları fark edenler, nehrin üzerindeki tarihi Misis Köprüsü’nde toplandı. Nehre giren bazı kişiler, 40-50 kilo ağırlığındaki yayın balıklarını tırmık, sopa ve elleriyle avladı. Köprüdekiler de yönlendirme yapıp, balıkların yerini bildirdi. Balıkları çuvallara dolduranlar, nehirden ayrıldı. (DHA)

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