Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ömer Faytoncu (63), yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu’ya, iddiaya göre hızla gelen 33 AEZ 55 plakalı otomobil çarptı. Faytoncu, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Faytoncu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Faytoncu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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