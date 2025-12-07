Yavrukuş Sancak Galerisi’nde üniversite öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği “Çoklu Gerçeklik Sergisi” dün akşam saatlerinde sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte 6-19 Aralık tarihleri arasında ziyaretçiye açık olacak olup, 30 üniversiteli gencin, amatörce yaptığı 30 farklı eser sergilendi.

Etkinlikte çoğunluğun öğrenci olduğu programda, sanat aşıklarının ilgisi oldukça yoğundu. Yavrukuş Sancak Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte eserleri olan öğrencilerin ismi şöyle: Aslı Işıksal, Asude Bastam, Ayben Kaynar Tanır, Beşir Bayar, Beyza Nur Polat, Cem Yünür, Deniz Altay, Eda Güzel, Engin Esen, Ercan Kabadayı, Esin Arslan, Feraye Doğan, Fide Lale Durak, Gülay Karakuş, Halil Özaşir, Havva Altun, İbrahim Ulaş Sızmaz, İhsan Berke Saraçoğlu, İlayda Azak, Nil Köken, Numan Seven, Onur Yakut, Ozan Bilginer, Sebahattin Yüce, Sena Soykök, Serap Emmungil, Şeyma Topçu, Yağmur Kara, Yasemin Kaplan, Zekiye Elvin Sevil eserleriyle katıldı.

"Amaç öğrencilerinin önünü açmak"

Sonsöz Gazetesi Muhabiri Şevval Ateş'e konuşan sergiyi düzenleyen Beyza Nur Polat, Sergiye ilişkin şöyle konuştu: " Sergimizin açılışı bugün gerçekleşti. Çoğnluğun Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenleri oluşturuyor. Bu bir karma sergi herhangi bir teması yok. Etkinlik fikir olarak gençlere yol gösterme ve yol açma üzerine yapılmış bir program. Güzel bir sergi geçiriyoruz. Her şekilde eser mevcut. Resim, heykel ve video sanat çalışmamız var. Etkinlik 6-19 Aralık Tarihleri arasında ziyaretçiye açık olacak. Pazar ve Pazartesi hariç her gün açık olacak. Galerimizde 30 sanatçı ve 30 eserimiz mevcut." şeklinde konuştu.

Yavrukuş Sanat Galerisi Sahibi Serkan İlhan, etkinlikte onu yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, açılışı sonlandırdı.