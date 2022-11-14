YAVRUCUK’TA TAPU SEVİNCİ

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, imarı biten mahallelerin sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin hazırladığı yemeği, hep birlikte yiyen Prof. Dr. Karakaya ve Başkan Şimşek, tapu dağıtımını gerçekleştirerek mahallelilerin heyecanına ortak oldu.

İmar planlaması ve imar uygulaması çalışmaları tamamlanan Gölbaşı Yavrucuk Mahallesi’nde Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nün onayladığı imarlı tapuların dağıtımını Yavrucuk Mahallesi Kültür Merkezi önünde gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Uzun yıllardır yaşanan mülkiyet hakkı sorununun çözüme kavuşması sonrası büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya’ya ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti. Prof. Dr. Karakaya, Yavrucuklu vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlara hayırlı olsun diyen Başkan Şimşek, “Bugün Allah izin verirse tapularınızı dağıtıyoruz. Bir evladınız olarak, içinizden biri olarak yanınızdayım. Amacımız sizlerin daha rahat yaşayabileceği bir hayat sağlamak. Yavrucuk sakinleri hiçbir zaman güler yüzünü de desteğini de bizden esirgemedi. Hepinize teşekkür ediyorum. Tapularınız hayırlı uğurlu olsun. Kış mevsimi öncesi sizlere çatılarınızın tapusunu teslim etmek bizleri çok mutlu etti. Ağzınızın tadı ile güle güle oturun.” dedi.

Yıllar Süren İmar Sorunlarını Çözüyoruz

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“Mahallerimizin imar sorunları göreve geldiğimizde üzerinde durduğumuz en önemli gündem maddelerimizden biriydi.” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Göreve gelir gelmez bu sorunu ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf ettik ve imar planları kesinleşti. Yıllar süren imar sorunlarını çözüyoruz. İmar planların kesinleşmesiyle birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı mülkiyet sorunu da ortadan kalktı ve bugün tapu teslimlerini yapıyoruz.”