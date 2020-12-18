Yavru sincap, ikizlerin neşesi oldu

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKAR’nin Yüksekova ilçesinde veteriner Hekim Kaçan, tedavi için kendisine getirilen bir sincaba evinde bakıyor. 5 yaşındaki ikizleri Roni ve Robin’in sincapla güzel vakit geçirdiklerini, ona da ‘Moni’ adını verdiklerini söyleyen Kaçan, “Artık evin bir ferdi oldu” dedi.

Yüksekova’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sürekli köyünde yaşayan kişi, yaklaşık bir ay önce hasta ve bitkin halde bulduğu sincabı Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimliği’ne getirdi. Burada veteriner olarak görev yapan Hekim Kaçan sincabın tedavisini yaptıktan sonra doğaya bırakmak istedi. Soğuk hava nedeniyle sincabın telef olacağından korkan Hekim Kaçan, hayvanı evine götürdü. Alınan karara en çok da Kaçan’ın ikiz çocukları Roni ve Robin sevindi.

Sağlığına kavuşan sincap, kıs aşurede ailenin bir ferdi oldu. Ailenin ‘Moni’ adı verdiği sevecenliği ile dikkat çeken sincap, ikiz kardeşlerden ayrılmıyor. Moniyi çok sevdiklerini anlatan veteriner Kaçan, “Yavru sincap bir ay önce getirildi. Bize geldiğinde de henüz bir haftalıktı. Ölmek üzereydi. Eve aldık sıcak su torbasıyla sıcaklık uyguladık. Süt ile besledik. Beslenme işini eşimle beraber nöbetleşe yapıyorduk. Özellikle geceleri sıkıntılı oluyordu. Üçer saat arayla uyanıp besliyorduk. Artık dilediği her şeyi tüketebiliyor. Biz evde ne yiyorsak oda onu yiyor. Tabi onu favorisi ceviz ve kuru yemiş çeşitleri. Doyduktan sonra da yiyecekleri saklıyor. Bu da içgüdüsel bir şey. Biz onu da düşünerek onun için saklama alanları oluşturduk. Kabın içerisine toprak koyduk. Yiyeceklerini orada saklıyor. Doğa ile ilgili bir alan oluşturduk. Tabi kış aylarına denk geldiği için doğaya bırakamadık. Yaz aylarında ise doğaya bırakmayı düşünüyoruz.” dedi.

Moni ile vakit geçirmekten büyük keyif alan ikizler Roni ve Robin ise ona çok alıştıklarını, aile ferdi gibi gördüklerini anlattı.

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