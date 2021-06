Yavru kuzgun kendisini kurtaran itfaiyeciden ayrılmıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da yavru kuzgun, düştüğü havalandırma boşluğundan kendisini kurtarıp, su ve yiyecek veren itfaiyeci Hakan Kalın’ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor.

Üniversite Mahallesi’ndeki bir binanın 3’üncü katında yaşayan aile, havalandırma boşluğundan gelen kuş sesi üzerine itfaiyeyi aradı. Gelen ekip, havalandırma boşluğundaki yavru kuzgunu, kuş yakalama aparatı ile kurtardı. Ardından da Avcılar’daki itfaiye merkezine götürdü. Şırıngayla su verilen ve beslenen yavru kuş, itfaiye erlerinden Hakan Kalın’ın yanından ayrılmıyor.

Her gün çok sayıda kuş ve farklı hayvanı kurtardıklarını ancak, kuzguna pek rastlamadıklarını anlatan Kalın, “Havalandırma boşluğu penceresini açtık ve kuzgunu kurtardık. Buraya getirdik. Aramızda arkadaşlık oluştu. Bizimle birlikte binanın önünde volta atıyor. Acıktığında bağırmaya, ses çıkarmaya başlıyor. Ona su ve yumurta veriyoruz. Birbirimize çok daha fazla alışmadan ayrılmamız gerekiyor. İBB Veterinerlik Müdürlüğü’ne teslim edip, tedavisinin ardından biraz büyümesini sağlayıp doğaya bıraktırmayı düşünüyoruz. Eğer bizi çok sevdiyse yine gelip bizi bulacağını tahmin ediyoruz” dedi.

İtfaiye Amiri Mustafa Gür de itfaiye eri Hakan Kalın’ın omzundan ayrılmak istemeyen, diğer itfaiye erlerinin de maskotu olan kuzgunun biraz daha büyütülerek, doğal ortamına bırakılması gerektiğini söyledi. Gün, “Biz göreve başlarken her sabahın ilk saatlerinde ‘İtfaiyeci duası’ yaparız. Duaya ‘Tehlikeye düşmüş her canlının’ diye başlarız. Bu da tehlikeye düşmüş bir canlı. Bunu da Hakan kardeşimiz ve ekibi sağ salim kurtardı. Gün boyu beraberler. İyi bir dostluk kurdular. Ama bu dostluk kısa sürecek” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

