Yavru köpeği ezen taksi şoförü: Onu sahiplenmeyi düşünüyorum

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, bir taksi sürücüsü tarafından sokakta yattığı sırada ezilerek, kalçası kırılan yavru köpek, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedaviye alındı. Köpeği ezen taksinin şoförü İbrahim Yılmaz, 2 gündür uyku uyuyamadığını belirterek, kazanın ardından kaçmadığını, aracını durdurduğu yerin güvenlik kamerasının görüş açısı dışında kaldığı için öyle anlaşıldığını söyledi. Yılmaz, “O köpeği sahiplenmeyi düşünüyorum” dedi.

Menemen’de taksicilik yapan İbrahim Yılmaz, 16 Aralık’ta bir müşterisini Çiğli’ye bırakıp, dönüşe geçti. Yılmaz, Balatçık Mahallesi’ne geldiğinde yolda yatan yavru bir sokak köpeğini fark etmeyip, ezdi. Olay anı yakındaki bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksinin ezdiği yavru köpek yerde yatarken, çevredeki diğer köpeklerin havladıkları görüldü. Kazanın ardından yavru köpek Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alındı. Kalçasında kırık olduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı. Yavru köpeğin iç kanama riski bulunduğu için gözetim altında tutulduğu bildirildi.

‘KUCAKLAMAK İSTEDİM AMA ISIRMASINDAN KORKTUM’

Taksi şoförü İbrahim Yılmaz, yavru köpeği ezdiği için 2 gündür uyuyamadığını belirterek, “Taksimle sağa dönüş için manevra yaptığımda yolda, 5, 6 kadar köpek olduğunu gördüm. Son derece yavaş bir şekilde geçtim. Büyük köpekler sola doğru çekildi, fakat biri taksimin kör noktasında sağda yatıyormuş. Onu fark edemedim. Taksinin tümsekten geçer gibi titremesi sonrasında durumu fark ettim. Daha sonra hayvan can havliyle acı içinde bağırmaya başladı. İleride bir yerde durdum. Aracımı durdurduğum yer, güvenlik kamerasının kapsamı dışında kaldığı için kaçmışım gibi algılanmış. Ancak, durum öyle değil. Hatta ileriye kadar köpeklerden biri beni takip etti. Bu köpek sakinleşip, geri döndükten sonra ben de aracımdan indim. Üzerinden geçtiğim köpeği almak istedim, hayvan yandaki bir binanın içine kaçtı. Peşinden gidip, kucağıma almak istedim ancak acısı nedeniyle ısırmasından korktum. Eksikliğim, belediyenin hayvanlarla ilgili ambulans hizmeti olduğunu bilmemem oldu. Bu nedenle özür diliyorum. Çok üzüldüm. 2 gündür uyku uyuyamadım. Köpeği veterinerde ziyaret ettim. Çiğli Belediyesi Veterinerleri tarafından tedavisi devam ediyor. İç kanama riski olduğu için gözetim altında. O köpeği sahiplenmeyi düşünüyorum” dedi.

Hayvanseverlere gösterdikleri tepki nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, “Böyle bilinçli bir toplum olması güzel bir durum. Trafikteki diğer araç sürücülerinden böyle durumlarda, belediyenin hayvan ambulansı olduğunu unutmamalarını istiyorum” diye konuştu.

‘EZEN KİŞİ, DAHA SONRA GELİP ÖZÜR DİLEDİ’

Sokakta köpeğe bakan vatandaşlardan Erol Yılmaz ise “Taksinin herhalde göremeyeceği bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Kimse böyle bir şeyi bilerek yapmaz diye düşünüyorum. Olaydan sonra köpek acı içinde bağırıyordu. Çok canı acıdığı belli oluyor. Ezilen köpek daha yavru olduğu için bazen evimize alıyoruz. Ancak o gün maalesef dışarıdaydı. Ezen kişi daha sonra da bize ulaşıp, geldi ve özür diledi. Eğer trafikte böyle bir olayla karşılaşılırsa, lütfen hemen veterineri arasınlar” dedi.

Mahalledeki bir restoranda çalışan Özgür Kaya ise olay sonrasında bölgedeki köpeklerin normalden daha fazla saldırgan ve tedirgin olduklarını dile getirerek, “Hepimiz yaşanan bu olay nedeniyle çok üzüldük” dedi.

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