Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın hastalıklarla ve koronavirüs (Covid-19) tehdidine karşı önlemlerin alınması ve virüsün yayılmaması için Ankaralılara “Evinde Kal” çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden tüm vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, son günlerde toplu taşıma araçlarını kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Kıymetli hemşehrilerim, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın, büyüklerinizi uyarın. Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar” dedi.

YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Başkent’te koronavirüse karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve duyarlılığının artması için sosyal medyayı etkin biçimde kullanan Başkan Yavaş, 16-20 Mart tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri ortalama 55 bin 739 vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığına dikkat çekti.

Risk gurubunda bulunan vatandaşların virüsten olumsuz etkilenmemeleri konusunda uyarılarını tekrarlayan Başkan Yavaş, gençlerden de salgın hastalığa karşı büyüklerini uyarması için destek istedi. Başkan Yavaş ayrıca “Haydi gençler büyüklerimize sahip çıkıyoruz” diyerek şu mesajları verdi:

“Sevgili gençler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz ulaşımı, 4736 sayılı kanunun 1. maddesine göre yetkilendirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Büyüklerinizi seviyorsanız, koronavirüs tedbirleri kapsamında başta onların sağlıkları olmak üzere sizin ve ailenizin sağlığını güvende tutmak adına, bu süreci evlerinde geçirmelerini birlikte sağlıyoruz. ”

Yeni tedbirleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, idari izinliler hariç Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 4 binden fazla işçi, memur ve şirket personelinin 23 Mart Pazartesi gününden itibaren vardiyalı çalışma düzenine geçmesi için genelge yayınladı.

TELEFERİK KULLANILMAYACAK

Halk sağlığını önceleyen önlemleri almayı sürdüreceğini vurgulayan Başkan Yavaş, Yenimahalle ilçesinde hizmet veren teleferik hattının da koronavirüs tehlikesine karşı hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Teleferik hattımızı günlük yolcu sayılarındaki azalma ve kabinlerin sosyal mesafeyi korumaya elverişli olmaması nedenleriyle geçici olarak hizmete kapattık. Ulaşımın aksamaması için ilgili hatta 2 adet körüklü otobüsümüz hizmet etmeye başlamıştır” bilgisini paylaştı.

EGO Genel Müdürlüğü de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara yönelik uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek, sosyal mesafenin korunması çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi; EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY başta olmak üzere tüm hizmet binalarında klima sisteminin kapatılacağını da duyurdu.