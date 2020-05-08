Türkiye koranavirüsle mücadelesinde aldığı tedbirleri yavaş yavaş esneterek normalleşme sürecine başlıyor.

Bu bağlamda ilk olarak 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Pazar günleri 4 saat sokağa çıkma izni verildi.İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü yani yarın başlayacak ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüme mesafesinde dolaşmak şartı ile 11.00-15.00 saatleri arasında 2 aya yakın bir süre sonra ilk defa sokağa çıkabilecek.Yine haftanın bir günü belirli saatlerde 20 yaş altı vatandaşlar da sokağa çıkabilecekler.

Uzmanlar, aslında en kritik sürecin normalleşmeye başlanması olduğunu belirterek tedbirleri elden bırakır rahat bir havaya girersek yeniden vaka artışlarıyla karşılaşırız uyarısında bulunuyorlar

Açıklanan normalleşme planına göre gerekli hijyen koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, güzellik salonları ile AVM’ler de 11 Mayıs’tan itibaren hizmet verebilecek.

Özellikle seçildiği günden bu yana vatandaş odaklı sosyal belediyecilik ve yaptığı icraatlarla adından sıkça söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsü ile mücadele kapsamında Ankara’lıların rahat edebilmesi için pek çok çalışma yaptı.Taraflı tarafsız tüm Başkentlilerin hatta tüm Türkiye’nin takdirini toplayan Yavaş bu kez de 11 Mayıs’ta açılacak berber ve kuaförlere ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti başlattı.

Salgın nedeniyle epey bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin yanında olmaya devam eden Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “11 Mayıs’tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim, çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını dezenfekte edecek, hijyen seti hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Başkan Yavaş’ın esnafa yönelik desteğinden dolayı teşekkür mesajları yağarken, berber ve kuaför odaları ile esnaf da salonlarının dezenfekte edilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çektiler:

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara:

“Başkanımıza teşekkür ediyorum. Berberlerimiz de çok mutlu oldu. 11 Mayıs’ta hizmete başlamadan önce salonlarımız hijyen ortamına kavuşmuş olacak. Belediyemizi yanımızda hissettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti sayesinde Başkentliler tedbiri elden bırakmamak kaydıyla berber ve kuaför salonlarına gönül rahatlığı ile gidebilecekler.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirdiği ve uyguladığı sosyal belediyecilik nedeniyle Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı takdir ediyor ve kutluyorum