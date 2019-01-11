CHP-İYİ Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı katıldığı bir televizyon programında izledim.

Projeleri özetle şöyle:

-5 yılda 58 kilometre metro hattı yapılacak.

-Dikey yapılaşmaya yani gökdelenlere izin verilmeyecek.

-Kızılırmak’ın suyu Mogan Gölü’ne akıtılacak.

-Barajların üzerine güneş panelleri yapılıp buharlaşma önlenecek.

-Su fiyatları ucuzlatılacak.

Her semte bir kütüphane kurulacak.

-Yeni bisiklet yolları açılacak.

-İstanbul’da başlayıp Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı üzerinden gelen İpek Yolu’ndaki tarihi eserler özenle korunup kentin turizm potansiyeli geliştirilecek.

-Taksi şoförlerine tablet dağıtılacak.

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Bu projelerden beğendiklerim şöyle:

-Metro ağını genişletme isteği çok önemli. Keşke 5 yılda 58 değil, 100 kilometre hat yapabilse.

-Dikey yapılaşmaya, yani gökdelenlere karşı oluşunu da takdirle karşılıyorum.

-Ankara’nın turizmden yeterli payı alması için projeler geliştirmesi de sevindirici.

-Barajların üzerine buharlaşmayı önleyecek güneş panelleri kurma düşüncesini de olumlu buluyorum.

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Eleştirilerime gelince:

-Kızılırmak’tan adeta zehir akıyor. Bu suyu Mogan Gölü’ne getirmek projesi üzerinde yeniden düşünülmeli.

– Dünyada kuraklık artıp su sıkıntısı büyürken su fiyatlarını ucuzlatmak ne kadar doğru olur acaba?

-Her semte kütüphane sözü ise kağıt üzerinde güzel duruyor ama ben Ankaralıların okumak için belediye kütüphanelerine koşacaklarını düşünmüyorum doğrusu. Türkiye artık neredeyse okurundan çok yazarı olan bir ülke haline geldi.

-Binlerce taksi şoförüne tablet dağıtılmasının nasıl bir yarar sağlayacağını da tam anlayamadım.

-Ankara’nın mevcut trafik düzeni içinde yeni bisiklet yolları açmanın pek kolay olmadığını da söylemem gerekiyor.

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Geçen hafta da Ak Parti-MHP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin projelerini ve bunlarla ilgili görüşlerimi yazmıştım.

Önümüzdeki günlerde Özhaseki-Yavaş karşılaştırması yapacak, “kimin projesi öbürünü döver” sorusuna yanıt arayacağım.