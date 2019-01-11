CHP-İYİ Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı katıldığı bir televizyon programında izledim.
Projeleri özetle şöyle:
-5 yılda 58 kilometre metro hattı yapılacak.
-Dikey yapılaşmaya yani gökdelenlere izin verilmeyecek.
-Kızılırmak’ın suyu Mogan Gölü’ne akıtılacak.
-Barajların üzerine güneş panelleri yapılıp buharlaşma önlenecek.
-Su fiyatları ucuzlatılacak.
Her semte bir kütüphane kurulacak.
-Yeni bisiklet yolları açılacak.
-İstanbul’da başlayıp Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı üzerinden gelen İpek Yolu’ndaki tarihi eserler özenle korunup kentin turizm potansiyeli geliştirilecek.
-Taksi şoförlerine tablet dağıtılacak.
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Bu projelerden beğendiklerim şöyle:
-Metro ağını genişletme isteği çok önemli. Keşke 5 yılda 58 değil, 100 kilometre hat yapabilse.
-Dikey yapılaşmaya, yani gökdelenlere karşı oluşunu da takdirle karşılıyorum.
-Ankara’nın turizmden yeterli payı alması için projeler geliştirmesi de sevindirici.
-Barajların üzerine buharlaşmayı önleyecek güneş panelleri kurma düşüncesini de olumlu buluyorum.
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Eleştirilerime gelince:
-Kızılırmak’tan adeta zehir akıyor. Bu suyu Mogan Gölü’ne getirmek projesi üzerinde yeniden düşünülmeli.
– Dünyada kuraklık artıp su sıkıntısı büyürken su fiyatlarını ucuzlatmak ne kadar doğru olur acaba?
-Her semte kütüphane sözü ise kağıt üzerinde güzel duruyor ama ben Ankaralıların okumak için belediye kütüphanelerine koşacaklarını düşünmüyorum doğrusu. Türkiye artık neredeyse okurundan çok yazarı olan bir ülke haline geldi.
-Binlerce taksi şoförüne tablet dağıtılmasının nasıl bir yarar sağlayacağını da tam anlayamadım.
-Ankara’nın mevcut trafik düzeni içinde yeni bisiklet yolları açmanın pek kolay olmadığını da söylemem gerekiyor.
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Geçen hafta da Ak Parti-MHP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin projelerini ve bunlarla ilgili görüşlerimi yazmıştım.
Önümüzdeki günlerde Özhaseki-Yavaş karşılaştırması yapacak, “kimin projesi öbürünü döver” sorusuna yanıt arayacağım.