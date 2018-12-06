CHP ve İYİ Parti’nin Ankara’da belediye başkan adaylığı için Mansur Yavaş dışında kimseyi düşünmemesi, düşünememesi akıl alır gibi değil.

Bu nasıl bir siyasi kısırlıktır böyle!



Yavaş’ın geçmişte öyle ahım şahım başarıları olsa neyse, ama yok.

İki dönem Ankara’nın küçük ilçelerinden biri olan Beypazarı’nda belediye başkanlığı yapmış. Tarihi konakları restore ettirdiği, çarşıya-pazara biraz düzen verdiği, ilçeye giden turist sayısını artırdığı belirtiliyor.



Geçen yerel seçimde, Ankara’da çok yıpranmış belediye başkanı Melih Gökçek’le yarıştı ve kaybetti.

Siyasete MHP’de başlamış, oradan CHP’ye geçmiş. Daha sonra CHP’den de istifa etmiş.



Şimdi kararsız bir şekilde bekliyor.

Tahsili, hukuk. Mesleği, avukat.

Yani, tahsil ve meslek olarak da belediye başkanlığı için pek uygun sayılamaz.

CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olması halinde bile Kayseri’de 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tecrübesine de sahip Ak Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki karşısında şansı son derece az.

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Mansur Yavaş çok iyi bir insan olabilir, çevresinde çok sevilebilir, bunlara itiraz etmem.

Ama, kritik bir siyasi yarışı önde tamamlayacak gücü olduğuna kesinlikle inanmıyorum.

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Sonuç olarak benim CHP ve İyi Parti yöneticilerine söyleyeceğim şudur:

Mansur Yavaş’a takılıp kalmayın!

Bu ülkede adam kıtlığı filan yok!