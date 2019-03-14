Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına devam ediyor. Yavaş, önce Mamaklılarla buluştu, ardından Pursaklar Çorumlular Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı.

“SİZLERİN DESTEĞİ İLE O PUSULAR BOŞA ÇIKACAK”

Yavaş, Mamak’ta düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açık hava toplantısında otobüsün üstünden vatandaşlara seslendi. “31 Mart’ ta bir seçim yapılacak. Ancak bu bir seçim mi savaş mı olacak anlayamadık” diyen Yavaş, “Koltuğu devretmemek için her şeyi yapıyorlar. Bugün Uğur Dündar da yazmış, bir taraf efendi efendi çalışırken, diğer taraf pusu kuruyor diye. Ancak Allah’ın da bir hesabı var. Sizlerin de desteği ile o pusuların hepsi boşa çıkacak” diye konuştu.



“İNSANLAR İŞ İSTİYOR, EKMEK İSTİYOR”

31 Mart seçimlerinin bir beka ile bir ilgisi olmadığını söyleyen Yavaş, şunları söyledi:

“Sayın Binali Yıldırım da yerel seçimle bekayı birbirine karıştırmayın diyor. İzmir adayı Nihat Zeybekçi de aynı şeyi söylüyor. Peki bunu Ankara’da neden söylüyorlar? Çünkü koltuğu devretmek istemiyorlar. Sizlere anlatacak projeleri kalmadı. Bizden başkası proje yapamaz diyorlardı. 17 yıldır aynı Hükümet, 17 yıldır da aynı partiden belediye başkanı vardı. Soruyorum sizlere Ankara’da ulaşım sorunu çözüldü mü? Rakibim, halkın içine inip gezse, görecek insanların neler istediğini. İnsanlar beton yığınlarını istemiyorlar. İnsanlar iş istiyorlar, insanlar ekmek istiyor, insanlar Ankara’da rahat gezmek istiyorlar.”

Hakkındaki sahte senet iddilarına da değinen Yavaş, “Halk bizim arkamızda. Devlet gücü sizin olsun. Halkın önüne geçemezsiniz. Cevabı sandıkta çöreceğiz” dedi.



“PURSAKLAR METROSUNU SİTELER ÜZERİNDEN GETİRECEĞİZ”

Yavaş, daha sonra Pursaklar Çorumlular Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada, bir belediye başkanının kentinde yaşayanları zengin etmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, metro projesini şöyle anlattı:

“Allah izin verirse biz, zaten metroyu Pursaklar üzerinden getirmek istiyoruz. Şimdiki projede ise Keçiören’den Pursaklar’a getirmek istiyorlar. Ancak biz Siteler üzerinden getirmek istiyoruz çünkü, Keçiören’de büyük bir tıkanıklık olacak. Tıpkı Batıkent, Koru Metrosu’nda olduğu gibi. Allah izin verirse bizim metro projemiz bu şekilde.”