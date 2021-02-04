Yavaş: Mamak’ta kendi imkanlarımızla 4 bin 477 konut yapacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında proje alanı içerisinde bulunan 4, 5, 6 ve 7. etaplarda konut inşa etmek için zemin etüt ve sondaj çalışmaları yapıldı. Mamak’ta yıllardır çile çeken hak sahiplerini sevindiren haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla 4 bin 477 konut inşa edeceğini belirterek, “Mart ayında ihalemizi yapıyoruz. Hak sahiplerinin yüzü gülsün” dedi.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle Başkent’te kentsel dönüşüm ve toplu konut anlayışını bir adım öteye taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente yakışır kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutları hak sahiplerine kazandırmaya devam ediyor.

“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ” kapsamında Mamak Derbent, Araplar, ve Dutluk Mahalleri içinde bulunan 4, 5, 6 ve 7. etaplarda 4 bin 477 konut inşa edeceklerini ve hak sahiplerinin çilesini sona erdireceklerini duyuran ilk isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yıllardır bekleyen ve mağduriyet yaşayan hak sahiplerine seslenerek müjdeyi veren Başkan Yavaş, “Mamak Kentsel Dönüşüm Projemizde kendi imkanlarımızla 2 milyar TL’yi aşkın bütçeyle yapacağımız 4477 konut için harekete geçtik. Projemizi tamamladık. Mart ayında ihalemizi yapıyoruz. Hak sahiplerinin yüzü gülsün. Başkent’e yakışan yaşam alanlarını onlarla buluşturacağız” dedi.





BAŞKENT’TE YAKIŞIR KONUTLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİ İMKANLARIYLA YAPACAK

Yıllardır Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanındaki konutlarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlara modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Mamak Derbent, Araplar ve Dutluk Mahallerinde Başkent’te yakışır ve mahalle kültürünü koruyan sosyal donatılı konutlar inşa edecek.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje için Fen İşleri Daire Başkanlığı mart ayı içinde ihaleye çıkacak. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan etaplarda yapılacak olan dairelerin 2023 yılına kadar tamamlanarak uzun süredir mağduriyet yaşayan hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Başkan Yavaş, yaptığı videolu paylaşımda 2020 şubat ve ekim ayı meclis toplantılarında kendi döneminde bitirme sözünü verdiği Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde teslim edilmeyen konutlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin 10 yılda 1 milyar TL kamu zararına uğradığını açıklarken, yaşanan mağduriyetleri de ortadan kaldıracaklarını söyledi.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK PROJE KAMU ZARARINI DA ORTADAN KALDIRACAK

Mamak ilçesinin çehresini değiştirmek ve hak ettiği değere kavuşturmak için harekete geçen ve çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Mamak Kentsel Dönüşüm alanında bulunan bölgeye 950 adet 80 metrekare, 3 bin 82 adet 100 metrekare, 445 adet ise 120 metrekarelik kullanım alanına sahip toplam 4 bin 477 adet konut ve ticari alan yapacak.

Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. Tek seferde yapılacak ihalenin ardından inşaatına başlanacak konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi büyük ölçüde kira yükünden kurtulmuş olacak.