Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işini kaybedenler ve iş yerini kapatan esnaf için Başkent’te başlattığı bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun destek verdi.

Açılan banka hesaplarına “Dayanışma için 6 Milyon Tek Yürek” adıyla yapılan bağışların artmasının ardından İç İşleri Bakanlığı genelge yayınladı ve bu doğrultuda banka hesaplarına bloke konuldu.

Bu gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Yavaş, kimseyi mağdur etmeyeceklerinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

“İşini ve gelirini kaybedenlerde başvuru sayısı 15 bin 841 kişiye, ihtiyaç sahibi başvuru sayısı ise 94 bin 533 kişiye ulaştı.İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.”

İhtiyaç sahiplerine gıda yardım kolilerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bazı art niyetli kişilere ilişkin ihbarların artması üzerine de vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden uyardı:

“Bazı art niyetli kişilerin vatandaşlarımızı arayıp Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile Belediye yöneticilerimizin adını kullanarak “Bağış Kampanyası” kapsamında gıda yardımında bulunacaklarını belirttikleri ve kimlik bilgilerini istedikleri ihbarları kurumumuza iletilmiştir. Belediyemizin faaliyetleri yalnızca resmi iletişim kanallarımızdan duyurulmaktadır. Bu ve benzeri girişimler ile resmi görevlilerimiz hariç kimseye itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

VATANDAŞA PSİKOLOJİK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle “EvdeKal” çağrısının yapıldığı Başkent’te de vatandaşların ihtiyaç duyduğu psikolojik destek için harekete geçti.

Kriz Masası’nda görevlendirilen psikologlar aracılığıyla destek vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyuruda,“COVİD-19 salgınında psikolojik danışmanlık ve destek için halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlamak üzere görev yapan Psikolojik Destek ekibimizle hizmetinizdeyiz. 0312 666 60 06 numaralı telefonu arayabilirsiniz”denildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KALDIĞI YURTLARA MALZEME DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla sağlık çalışanları için kiralanan yurtlarda da yoğun bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yatak ve yorgandan nevresim takımlarına, televizyondan uydu ve internet alt yapı hizmetine, yemek hizmetinden günlük oda temizliğine, otobüs servisinden giysi ve nevresim yıkama hizmetine kadar birçok ihtiyacın karşılandığı yurtlarda sağlık çalışanlarının evinde gibi hissetmesi için hassasiyet gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş ekipleri ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri adliye salonlarından otobüs duraklarına kadar kent genelinde birçok noktada dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.