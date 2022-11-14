“Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Konusunda Hülyalara Dalıyor”

- Reklam -

“Ankara’nın Bir Belediye Başkanı Yok”

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmekten Ankara’yı yönetemediğini söyledi. “Yavaş Ankara’yı yönetmek yerine Cumhurbaşkanlığı konusunda hülyalara dalıyor” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı 5. Oturumu yine Başkan Mansur Yavaş olmadan gerçekleşti.

- Reklam -

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, mecliste yaptığı konuşmada Mansur Yavaş’ı hedef aldı. Göreve geldiği günden bu yana çalışmayan üretmeyen hatta meclis toplantılarına bile katılmayan Yavaş’ ın Cumhurbaşkanlığı rüyası ile yaşadığını, bu yüzden Ankara’da Ankara’ya yakışır işler ortaya koyamadığını söyledi.

Başkan Murat Köse, “Hadi yeni projeyi geçtim, mevcut rutin belediyecilik hizmetleri neden verilemiyor? Sebebi açık arkadaşlar. Mansur Yavaş maalesef makamını beğenmiyor. Makamını önemsemiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent’inin belediye başkanlığı koltuğu, beyefendiyi tatmin etmiyor. Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu’nu idare etmeye çalışıyor, bir yandan Sayın Akşener ile temasta, bir yandan da Sayın İmamoğlu’yla rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Ama bu arada, olan Ankara’ya oluyor. Ankara’yı bu uğurda feda ediyor. Ankara’nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Kabile Belediyeciliği derken, tam da bunu anlatıyorduk aslında”dedi.

“Garip Gurebanın Hakkı Senin Üzerinde”

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, “Görevini yap Sayın Yavaş, 6 milyon Ankaralı’ nın, garip gurebanın vebali senin üzerinde” diyerek Yavaş’ a sert çıktı.

Başkan Murat Köse, “Ey Mansur Yavaş, Sen, sana inanların en büyük hayal kırıklığısın. Şimdi, Ankaralı hemşerilerimizin vicdanlarına sesleniyorum. Hepimiz, bu şehirde yaşıyoruz. Mansur Yavaş’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday olabilirsin. Kemal Bey’i, Meral Hanım’ı ikna edebileceğini, Ekrem Bey’i, girdiğin rekabette tuş edebileceğini hayal edebilirsin. Tabi bunlar sizin iç meseleleriniz. Ama, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ciddi bir yönetim krizi yaşandığına herkes şahit. Televizyonları, takip etmeyi, acaba, aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medyayla oynamayı bırak. Türkiye’nin Başkent’i, yarattığın boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş. Ankara Belediye Başkanı olduğunu hatırla. 6 milyon Ankaralı’nın vebalinin üzerinde olduğunu hatırla. Garip gurebanın hakkının üzerinde olduğunu hatırla” dedi.