Haftalardır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı CHP ve İYİ Parti arasında gidip gelen Beypazarı eski belediye başkanı Mansur Yavaş sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya hesabından AKP dışındaki partilere çağrı yaparak önemli bir öneride bulundu.

Öncelikle lafı uzatmadan şunu vurgulayayım.

Mansur Yavaş CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin “çatı adayı” olmak istiyor.

Şimdi Yavaş’ın açıklamasının satır başlarını özetleyeyim:

“Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir.

Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.

Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır.

Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum.

Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz.

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir.

Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur.

Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.”

Bu açıklamayı İYİ Parti Genel sekreteri Cihan Paçacı’ya, “Mansur Yavaş çatı aday olmak istiyor ki açıklaması da bu mesajları taşıyor. Sayın Akşener de Yavaş’ı İYİ Parti’ye davet ediyor. Ne dersiniz?” diye sordum.

Paçacı, “Her siyasi parti kendi adayını çıkartır. İYİ Parti olarak sadece Ankara’da değil her seçim bölgesinde kendi adaylarımızı çıkartacağız. Kariyer ve liyakat sahibi adaylarımızla seçimlerde başarılı olmayı hedefliyoruz. İYİ Parti’nin seçim kazanan Başkanları rozetlerini çıkartıp vatandaşa eşit ve başarılı hizmet götüreceklerdir. Sayın Yavaş’ın İYİ Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını arzuluyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yerel Seçim ittifakı için yaptığı açıklamada, “Sandıkta ittifak yapacağız. Halktan, beldeden, ayrımcılıktan yana olmayan, halkına hesap veren bütün belde halkına diyeceğiz ki gelin bizim belediye başkanımıza oy verin diyeceğiz. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız” diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimde CHP’nin kendi adaylarını çıkarma yolundaki ilke kararı ortada.

Bakalım CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP Mansur Yavaş’ın, “çatı aday çıkartılsın” önerisinde buluşacaklar mı?