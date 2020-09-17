Yavaş, Ankara’daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Yönetim ve Üniversiteler Buluşması”nda Başkent’teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Ankara’nın gelişimi için rektörlere seslenen Başkan Yavaş, “Üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki, emrinizdeyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Yönetim ve Üniversiteler Buluşması”nda Başkent’teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mogan Park’ta gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Katılım sağlayan tüm rektörlerin söz alarak üniversiteleri ve çevresindeki sorunları ilettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katılarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapılması için notlarını aldı.

BAŞKAN YAVAŞ: “HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir araya geldiği üniversite rektörlerinin taleplerini teker teker dinledi. Toplantıda bir açıklama yapan Başkan Mansur Yavaş, üniversitelerin kente ve yerel halka çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, “Ankara’da üniversitelerle çok büyük ölçekte bir iş birliği yapılabilir. Çünkü burası Başkent ve dünya başkentleriyle yarıştırmak gibi bir iddiamız var. İşbirliklerinin sadece Ankara turizmine değil, ekonomisine de hatta Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Gerçekten bilime inanan, üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki, emrinizdeyiz. 22 üniversite ve 500 binden fazla üniversite öğrencisiyle oluşan büyük gücü hep birlikte harekete geçirmek için buradayız” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZ HAYATA HAZIRLANIR”

Üniversitelerin birçoğunun uzaktan eğitim yapacağını belirterek açıklamalarını sürdüren Başkan Yavaş, personele ve öğrencilere dezenfektan ve maske kiti desteği sağlayabileceklerini belirtti. Başkan Yavaş, üniversitelerle birlikte yapılabilecek iş birlikleri konusunda şunları söyledi:

“Her üniversite kampüsünün yakınında bir öğrenci yerleşim alanı var, mesela ODTÜ ve 100. Yıl. Bu yerleşim alanlarında öğrencilerin sizlerin önerileri doğrultusunda ortak ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturabiliriz. Üniversitelerin, öğrenci topluluklarının kentte buluşması için ortak etkinlikler düzenleyebiliriz, belediyenin tesislerinden yararlanmalarını sağlayabiliriz. Ankara etrafında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir yeşil kuşak projemiz var. Yeşil kuşak projesinde, Akıllı Ankara projesinde, kentin peyzajı konusunda ve kırsal kalkınma çalışmalarında birlikte hareket edebiliriz. Yoksulluk envanteri için çalışmamızı hazırladık. Bu bizim en büyük projelerimizdendi. Pandemiden dolayı evlere gidemedik. Ancak, bu süreç sonrası, bu projeyi öğrencilerimizin çalışması haline getirebiliriz. Bu öğrencilerimize burs gibi bir destekte bulunabiliriz. Daha birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Bu iş birlikleriyle hem Ankara hem öğrenciler kazanır. Öğrencilerimiz hayata hazırlanır.”

YILMAZ: “KENT KONSEYİ SORUMLULUK ALMAYA HAZIR”

Toplantıda, Ankara Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kentteki her kesimden insanı temsil ettiklerini belirterek, üniversite meclisinin de kurulma aşamasında olduğunu dile getirdi. Üniversite öğrencilerinin kente aidiyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Biz Kent Konseyi olarak, ‘Ankara okunacak kent’, ‘Ankara üniversite kenti’ ve ‘Ankara eğitim kenti’ kampanyaları yapacağız. Bir kentin gelişimi üniversitelerin etkin olmasıyla ilgili, bu bilimsel bir rapor… Türkiye’deki gençlerin okumak için can attığı bir kent haline getirebilirsek bu kenti, kentteki etkileşimi, kültürü artıracak. Kent konseyi de bu konuda sorumluluk almaya hazır” dedi.

Üniversitelerin kentlerin gelişimini etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise, şunları söyledi:

“Üniversitenin vizyonu ile kent vizyonu örtüştüğünde o kent yaşanabilir olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu sene Ankara Kent Konseyinin de önerisiyle katılımcı bütçeleme çalışması yürütmeye başladı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının aslında belediye bütçesi oluşumundaki görüş ve önerilerini söylemesi mantığı çok önemli diye düşünüyoruz. Bu çok da büyük bir yenilik ve kentin yaşanabilir kılınmasında önemli bir katkı olacaktır.”