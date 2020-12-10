Yatırımcının güveni nasıl kazanılır?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu sunumda “Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.” demişti.

Birkaç gün önce de Lütfi Elvan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi’ne katılarak burada bir konuşma yaptı. Lütfi Elvan bu konuşmasında Türkiye’nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, “Türkiye’yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık.” dedi ve sözlerine “Karşımızdaki her problemi, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti de kalmayacak. Enflasyonla mücadelede çok kararlıyız, altını özellikle çizeyim, Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip. Diyerek devam etti.

Öncelikle bakan iyi niyetli olsa dahi hali hazırda yürürlükte bulunan denge ve denetleme mekanizmalarının bulunmadığı, bu günkü tek adam rejiminde bu dediklerini gerçekleştirmesinin imkansız olduğunu bilmesi lazım.

Eğer bu tek adam rejimini değiştirmek, denge ve denetleme mekanizmaları ile bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini inşa etmek gibi bir hedefleri varsa elbette sadece ellerini sıkar, teşekkür eder ve bu konuda başarılı olabilmeleri için elimden gelen her desteği vermeye hazır olduğumu belirtirim.

Yok eğer bu rejimi değiştirmeden bu dediklerini yapabileceğini iddia ediyorsa ya bizi kandırmaya yahut da daha kötüsü hem kendini ve hem de bizi kandırmaya çalışıyordur ki bunun abesle iştigal olduğunu peşinen söyleyeyim. Kaldı ki hem bizi ve hem de kendini kandırsa bile parası pulu, malı mülkü olan profesyonel yatırımcıları kandırması asla mümkün değildir, onlar daima duygusal değil hesabi davranırlar.

Gene de peşin hükümlü olmayayım yatırımcı güvenini kazanmak için bir şeyler yapmaya ciddi ciddi niyetli olduklarını düşünerek çorbada tuzum olsun diye kendilerine faydalı olacak birkaç laf edeyim istiyorum.

İlk olarak yatırımcının birinci derdi para kazanmak değil para kaybetmemektir! Bu yüzden bir yatırımcı hukuk güvencesinin olmadığı topraklara yatırım yapmaz. Osman Kavala gibi iş insanlarının hüküm giymeden yıllarca mapusta tutulduğu bir ülkede hiçbir yatırımcı kendini güvende hissetmez; canını, malını, sermayesini riske atarak yatırım yapmaz.

Bir yatırımcı bir ülkeye girerken o ülkedeki hukuk düzenine bakar, sistem yerli yabancı, kamu özel ayrımı yapıyor mu yapmıyor mu, tarafsız mı değil mi, bağımsız mı yoksa iktidara ya da bir başka güce (örneğin Fetö) bağımlı mı diye sorgular.

İç işleri bakanının Anayasa Mahkemesi Başkanı’na “aba altından sopa göstermek”olarak yorumlanabilecek laflar edebildiği, mafya babalarının ana muhalefet liderini pervasızca tehdit edip ciddi bir takibata uğramadığı bir düzende kim hukuka güvenir?

Özellikle yargının iktidarın güdümünde olduğu ve yahut da böyle bir algının yerleştiği ülkelerde yatırımcı kendini asla güvende hissetmez.

Malum para sahibi insanlar aynı zamanda akıl sahibidir de canını, malını ve sermayesini koruma konusunda oldukça da beceriklidirler kolay kolay yaş tahtaya basmazlar.

Diğer bir konu da bürokrasinin tutumudur “keyfilik” ve “tarafgirlik” hastalığı bürokratik sistemde mevcut ise ve hele hele birde bürokratik sistem “rüşvet” ve “yolsuzluk” ile zehirlenmiş durumdaysa oraya yatırımcı asla yatırım yapmaz.

Bu durumu bir örnekle açayım: Bundan epeyce uzun bir süre önce Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birine bir şirketin danışmanı olarak gitmiştim. Beni orada patronun kardeşi apronda karşıladı, aprona jipi ile girmiş, uçağın merdiveninden bizi aldı gümrük ve pasaport kontrolünden geçmeden şehre girdik. Elbette bu durum bir hukuk devleti için son derecede anormaldi. Ertesi gün Murat bey pasaportunuzu verinde arkadaşlar giriş damganızı vurdursunlar dedi. Bu elbette onlar için bürokrasi ile olan ilişkilerine dair bir güç gösterisiydi. Benim için ise bir tehditti, bir ülkeye beni pasaport ve gümrük kontrolünden geçirmeden sokabilen bir güç canı ister ve menfaati gerektirirse beni ülkeden kolayca kovar, hatta izimi tozumu bile kaybeder diye değerlendirmiş ve böyle ilişkilerin kurulabildiği bir sistemde iş ve yatırım yapmanın çok riskli olduğunu şirkete ve patrona bildirmiştim.

Nitekim daha sonra haklı olduğumu orada iş ve yatırım yapmaya çalışan iş insanlarının başına gelenleri gözleyerek anladım.

Bu iki husus çözülmeden yatırımcı güveni kazanmak asla mümkün değildir.

Birde sayın bakan “Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip” demiş. İktidarın canı istediği zaman Merkez Bankası Başkanını görevden alıp, yerine partili bir başkan atadığı bir düzende bu lafa da kimse inanmaz, demedi demeyin…